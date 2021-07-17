Taksim’de virüsü unuttular, maskesiz gezdiler

17 Temmuz 2021 Cumartesi, 10:05

Beyoğlu’ndaki Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesinde gezen yerli-yabancı turistlerin maske takmadığı, sosyal mesafe kuralına da özen göstermedikleri görüldü. Taksim ve İstiklal Caddesinde gezenlerin yakın mesafede olduğu, sosyal mesafeyi ise hiçe saydığı görüldü.