Türk sinemasının efsane ismi Cüneyt Arkın için AKM'de tören düzenleniyor
Yeşilçam'ın efsane ismi Cüneyt Arkın'ın naaşı Zincirlikuyu Gasilhanesi'nden alınarak, tören yapılacak Atatürk Kültür Merkezi'ne götürüldü.
Kalbinin durması nedeniyle hayatını kaybeden Türk sinemasının efsane ismi Cüneyt Arkın, son yolculuğuna uğurlanıyor.
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