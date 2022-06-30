Türk sinemasının efsane ismi Cüneyt Arkın için AKM'de tören düzenleniyor

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Yeşilçam'ın efsane ismi Cüneyt Arkın'ın naaşı Zincirlikuyu Gasilhanesi'nden alınarak, tören yapılacak Atatürk Kültür Merkezi'ne götürüldü.

DHA
30 Haziran 2022 Perşembe, 12:29

Kalbinin durması nedeniyle hayatını kaybeden Türk sinemasının efsane ismi Cüneyt Arkın, son yolculuğuna uğurlanıyor.

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Cüneyt Arkın AKM

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