Türk sinemasının efsane ismi Cüneyt Arkın için AKM'de tören düzenleniyor

Yeşilçam'ın efsane ismi Cüneyt Arkın'ın naaşı Zincirlikuyu Gasilhanesi'nden alınarak, tören yapılacak Atatürk Kültür Merkezi'ne götürüldü.

DHA
30 Haziran 2022 Perşembe, 09:55
Türk sinemasının efsane ismi Cüneyt Arkın için AKM'de tören düzenleniyor
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Kalbinin durması nedeniyle hayatını kaybeden Türk sinemasının efsane ismi Cüneyt Arkın, son yolculuğuna bugün uğurlanacak.

Arkın'ın Türk Bayrağına sarılı cenazesi sabah saatlerinde Zincirlikuyu Gasilhanesi'nden alınarak tören yapılacak olan Atatürk Kültür Merkezi'ne götürüldü. Burada yapılacak olan törenin ardından Teşvikiye Camii'nde kılanacak cenaze namazı sonrası, Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedilecek. 


Cüneyt Arkın AKM
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