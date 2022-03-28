Türkiye'nin cennet köşesi Göcek'i bekleyen büyük tehlike: 'Uzun vadede turizme çok büyük darbe vuracak'

28 Mart 2022 Pazartesi, 18:29

Türkiye'nin önemli alanlarından biri olan Muğla, özelleştirmenin tehdidi altında. Muğla'nın dünya çapında öneme sahip olan koylarının satışa çıkarılmasının ardından yurttaşlar tepki göstererek sokağa dökülmüştü. Göcek Halk Meclisi Başkanı Yeşim Mukan, ihalelerin kar amacı güden şirketlere verilmesi, bu koyların birer rant kapısı olarak görülmesi ve işletilmesi hakkında Cumhuriyet.com.tr'den Sude Güner'e açıklamalarda bulundu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Göcek koylarında mapa-şamandıra sistemi kurulması ve işletilmesi ile ilgili başlatılan ihale sürecinde 8 koy daha ihaleye çıkarılmıştı.

Yurttaşlar 15 Mart tarihinde ilk ihaleden bir hafta önce Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tabiat Varlıkları Koruma Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinden yapılan açıklama ile ihaleyi öğrenmişti. 3 ihalenin Ankara'da gerçekleşmesinin ardından yerel yönetimler, Sivil Toplum Kuruluşları, deniz ticaret odaları, faaliyet gösteren kooperatifler, ticari tekne sahipleri mopa-şamandıra sistemi ile ilgili endişe yaşamaya devam ediyor.

"DOĞA GÜZELLİĞİNİ KAYBEDECEĞİZ"

Anayasa ile kıyıların hükmü devlete aittir ama kamu yararının mutlaka gözetilmesi gerekmektedir. Gerçekleştirilen ihale bedelleri çok yüksek. Şartnamede henüz açıklığa kavuşmamış sorular olması sebebiyle bizler endişeyle takip ediyoruz. Bir takım hukuki süreçler başlatıldı, davalar açıldı ve açılacak davalar da var. Koyların kar amacı güden bir sistem anlayaşıyla kiralanması 10 yıl. Bu çok uzun bir süreç. Bizim endişemiz zaman içerisinde bu koylarda yapılaşmaya da yol açacağı ve doğa güzelliklerini kaybedeceğimiz.

"HEPSİ ÖZEL ŞİRKETELRE VERİLİYOR"

Bakanlığın açıkladığı kadarıyla İlk ihaleye 14 firma girdi. 12 si arttırımda bulunmuş. 2. ve 3. ihalelerde benzer katılımlar var. Özel şirketler yüksek bedellerle bu ihaleleri aldılar. Ortaya çıkan rakamlar inanılacak gibi değil. Bu sisteme 'deniz çayırlarını' korumak adı altında geçilmesi öngörülüyor. Eski usul demir atarak bir teknenin bir kıyıya ya da koyaya yaklaşmasında deniz altındaki çayırlara zarar verebileceğini gösteren bilimsel bir çalışma yok. Halk Meclisi olarak isteğimiz bütün bu süreci, tüm paydaşı etkileyebilecek bir kararı sadece Bakanlığın inisiyatifinde değil de doğru bir şekilde kar amacı gütmeyen bir sistemle ve görüş alarak yürütülmesi. Göcek'i Göcek yapan bu koyların hepsi özel şirketlere veriliyor. Sizin herhangi bir tekne sahibi olarak ya da kiralamış olarak bu koylara elinizi kolunuzu sallayarak girmenizin imkanı yok. Bedel ödeminiz gerekecek."

"TURİZİME BÜYÜK DARBE VURACAK"

Göcek'in gelir kaynağı turizmdir. Bakanlık kısa dönemde bu ihalelerden bir gelir elde etmeyi hedefliyor olabilir fakat uzun vadede bu sistemle turizmi yani yat turizmine çok büyük bir darbe vurmaktır. Koylara teknelerin gelmesini engellemeye çalışmaktır. bu koylardan yurttaşların eşit derecede yararlanmasının önüne geçen bir sistemdir. Bu konular bir araya gelip konuşularak çözüm üretebileceğimiz konular fakat bizler dışında bırakıldık. Göcek, Fethiye, Dalaman halkı çeşitli protestolar yapıyor. 30 yıldır Göcek'te yaşıyorum herhangi bir konu hakkında bu kadar insanın bir araya geldiğini görmedim. Göcek'te yaklaşık 1000'e yakın insan bir araya geldi.