Ukrayna'daki benzinliklerde kilometrelerce kuyruk oluştu
Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısının ardından akaryakıt istasyonlarında ve marketlerde kilometrelerce kuyruk oluştu.
Rusya sabaha karşı Ukrayna'ya operasyon emri vermesinin ardından şehirlerdeki kritik askeri noktaları ve havaalanlarını vurmaya başladı.
Savaş sirenleriyle uyanan halk ise panik halinde market ve akaryakıt istasyonlarına akın etti. Özellikle ülkenin başkenti Kiev'de market ve akaryakıt istasyonlarında uzun kuyruklar oluştu.
İlgili Haberler
- AB'den Rusya Savunma Bakanı Şoygu'ya yaptırım
- Rusya'nın Ukrayna operasyonu başladı: CNN canlı yayınında patlama sesleri
- Son dakika: Rusya hava sahasını sivil uçuşlara kapattı
Video Haberler
- Ukrayna'daki benzinliklerde kilometrelerce kuyruk oluştu
- Canlı yayında patlama sesleri: Muhabirin zor anları
- 'Kur krizi yaşanacak, ekmek 7 TL olacak'
- 'İzinli' çakarlı araçlarla düğün konvoyu
- Yunanistan'da 288 kişinin bulunduğu feribotta yangın
- DEVA Partisi'nden Erdoğan'ı kızdıracak video
- Telefona baktı; ızgaradan aşağıya düştü
- 'AKP yönetemiyor, yurttaş bedel ödüyor'
- Çin'de 520 drone'lu ışık gösterisi
- Guatemala’da 6,2 büyüklüğünde deprem
En Çok Okunan Haberler
- Bebeklerde 'katılma' nedir? İlk yardım nasıl olmalı?
- Maydanozun 14 faydası
- İstanbul'daki büyük tehlike: 'Risk artıyor'
- Yaşar Kemal... İnsanlığın sevdalısı, sözün büyücüsü!
- Kahramanımız İnce Memed!
- Doğumunun 101. yılında Bedia Akarsu
- Ölümünün 80. Yılında Stefan Zweig ve dünün Viyanası!
- Yaşmut: ‘Günümüzde polisiye sistemle hesaplaşıyor!’
- Tufan Kıymaz: Stoacılık, temelde bir yaşam felsefesidir
- AB ülkeleri olağanüstü toplanıyor