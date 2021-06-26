Uşak’ta can pazarı: 1 ölü, 7 yaralı
Uşak’ta meydana gelen trafik kazasında adeta can pazarı yaşandı. Meydana gelen kazada 1 kişi olay yerinde hayatını kaybederken 7 kişi de yaralanarak çevre hastanelere kaldırıldı.
Kaza, Ankara - Uşak istikametinde Kaplangığ köy kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; A.Ç., kontrolündeki 06 CAF 294 plakalı otomobilin kontrolünü kaybederek karşı şeride geçerek Hasan Hüseyin Özen kontrolündeki 43 KC 667 plakalı otomobile çarptı. Çarpma sonucunda Özen kontrolündeki otomobil yol dışına savrularak kullanılmaz hale geldi. İhbarlar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Hasan Hüseyin Özen’in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirlerken, araçlar içerisindeki yaralı Ü.Ö., R.G.Ö. ve diğer araçtaki Ö.Y.Ç., D.Ç., S.N.Ç., A.Ç., U.K.Ç.’de çevredeki hastanelere sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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