Üsküdar'da öğrenci yurdunda gıda zehirlenmesi

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Üsküdar'da yurtta yemek yedikten sonra karın ağrısı ve mide bulantısı yaşayan 25 öğrenci zehirlenme şüphesiyle hastanelere kaldırıldı. Tedavi edilen öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

DHA
14 Haziran 2022 Salı, 18:26

Haydarpaşa Öğrenci Yurdu’nda kalan 25 öğrenci, dün akşam yemeğini yedikten bir süre sonra karın ağrısı ve mide bulantısı şikayetiyle hastanelere kaldırıldı.

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