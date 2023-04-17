AKP'li Aksoy'a ağır sözler: 'Adam demeye dilim varmıyor o yaratık...'
TKP Merkez Komite Üyesi Salih Bostanlı Cumhuriyet TV'ye konuk oldu. AKP'nin afet yönetimini sert eleştiren Bostanlı, "Deprem felaket değil rahmet" diyen AKP'li Ergüder Aksoy'a tepki gösterdi. Bostanlı, TKP'nin Hatay'da kurduğu su arıtma tesisini anlattı.
TKP Merkez Komite Üyesi Salih Bostanlı Cumhuriyet TV'ye konuk oldu. AKP'nin afet yönetimini sert eleştiren Bostanlı, "Deprem felaket değil rahmet" diyen AKP'li Ergüder Aksoy'a tepki gösterdi. Bostanlı, TKP'nin Hatay'da kurduğu su arıtma tesisini anlattı.
Video Haberler
- 'Adam demeye dilim varmıyor o yaratık...'
- Tabiat parkına gelenler bahar renklerinin tadını çıkardı
- Boruya sıkışan yavru kediyi , kardeşinin sesi kurtardı
- Kız kulesinin son hali dronla görüntülendi
- Verilen aylığı beğenmiyorsan almayacaksın
- Allah benim ömrümden alsın Erdoğan'ın ömrüne koysun
- AKP iktidarı yeni bir torpile imza attı!
- Erdoğan, Erdoğan'a karşı!
- Hizbullah destekçisi HÜDA PAR cumhuriyeti hedef aldı.
- Hatay Antakya'da bir baba kızının canına kıydı
En Çok Okunan Haberler
-
- Kilitli kapının ardında ahlaksız teklif
- Seçime 27 gün kala... Kur için 3 senaryo
- 'Muhalefetle 2. balayı olur'
- Prof. Dr. Özgür Demirtaş gerçek dolar kurunu paylaştı
- Kılıçdaroğlu ikinci turda kazanıyor
- İsmi ima bile edilmezken...
- Dolar/TL'de bir zirve daha
- Paramız nasıl pul oldu?
- Zengin olmak için doğmuş 4 burç
- Sinan Akçıl'dan '4 eşli dini nikâh' açıklaması