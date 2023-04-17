AKP'li Aksoy'a ağır sözler: 'Adam demeye dilim varmıyor o yaratık...'

Abone Ol google-news

TKP Merkez Komite Üyesi Salih Bostanlı Cumhuriyet TV'ye konuk oldu. AKP'nin afet yönetimini sert eleştiren Bostanlı, "Deprem felaket değil rahmet" diyen AKP'li Ergüder Aksoy'a tepki gösterdi. Bostanlı, TKP'nin Hatay'da kurduğu su arıtma tesisini anlattı.

İrem Karataş
17 Nisan 2023 Pazartesi, 17:23

TKP Merkez Komite Üyesi Salih Bostanlı Cumhuriyet TV'ye konuk oldu. AKP'nin afet yönetimini sert eleştiren Bostanlı, "Deprem felaket değil rahmet" diyen AKP'li Ergüder Aksoy'a tepki gösterdi. Bostanlı, TKP'nin Hatay'da kurduğu su arıtma tesisini anlattı.

 

AKP TKP Kemal Okuyan cumhuriyet tv Ergüder Aksoy hatay 6 Şubat depremi

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler