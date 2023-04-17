AKP'li Aksoy'a ağır sözler: 'Adam demeye dilim varmıyor o yaratık...'

17 Nisan 2023 Pazartesi, 17:23

TKP Merkez Komite Üyesi Salih Bostanlı Cumhuriyet TV'ye konuk oldu. AKP'nin afet yönetimini sert eleştiren Bostanlı, "Deprem felaket değil rahmet" diyen AKP'li Ergüder Aksoy'a tepki gösterdi. Bostanlı, TKP'nin Hatay'da kurduğu su arıtma tesisini anlattı.