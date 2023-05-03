AKP'ye demediğini bırakmadı! 'Gelsin tutuklasınlar seçimden sonra çıkarım'

03 Mayıs 2023 Çarşamba, 17:32

Cumhuriyet TV ekibi Büyükçekmece'de yurttaşlara cumhurbaşkanı tercihlerini sordu. AKP'yi çok sert eleştiren yurttş "Ben korkmuyorum. Gelsin beni tutuklasınlar, 17 gün sonra çıkarım" dedi.

