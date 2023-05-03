AKP'ye demediğini bırakmadı! 'Gelsin tutuklasınlar seçimden sonra çıkarım'

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Cumhuriyet TV ekibi Büyükçekmece'de yurttaşlara cumhurbaşkanı tercihlerini sordu. AKP'yi çok sert eleştiren yurttaş "Ben korkmuyorum. Gelsin beni tutuklasınlar, 17 gün sonra çıkarım" dedi.

cumhuriyet.com.tr
03 Mayıs 2023 Çarşamba, 17:32

Cumhuriyet TV ekibi Büyükçekmece'de yurttaşlara cumhurbaşkanı tercihlerini sordu. AKP'yi çok sert eleştiren yurttş "Ben korkmuyorum. Gelsin beni tutuklasınlar, 17 gün sonra çıkarım" dedi.

2023 seçimleri AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı

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