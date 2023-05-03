AKP'ye demediğini bırakmadı! 'Gelsin tutuklasınlar seçimden sonra çıkarım'
Cumhuriyet TV ekibi Büyükçekmece'de yurttaşlara cumhurbaşkanı tercihlerini sordu. AKP'yi çok sert eleştiren yurttaş "Ben korkmuyorum. Gelsin beni tutuklasınlar, 17 gün sonra çıkarım" dedi.
Cumhuriyet TV ekibi Büyükçekmece'de yurttaşlara cumhurbaşkanı tercihlerini sordu. AKP'yi çok sert eleştiren yurttş "Ben korkmuyorum. Gelsin beni tutuklasınlar, 17 gün sonra çıkarım" dedi.
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