Dolardaki yükselişe sokaktan tepki! 'Oy vermeselerdi...'
Dolar ve Euro'daki yükseliş durdurak bilmiyor. Bugün itibarıyla dolar tarihinin rekorunu kırdı ve 23.60 seviyesine çıktı. Cumhuriyet TV Kadıköy'de yurttaşlara dolar ve Euro'daki önlenemeyen yükselişi sordu.
Dolar ve Euro'daki yükseliş durdurak bilmiyor. Bugün itibarıyla dolar tarihinin rekorunu kırdı ve gün içinde 23.60 seviyesini gördü. Cumhuriyet TV Kadıköy'de yurttaşlara dolar ve Euro'daki önlenemeyen yükselişi sordu.
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