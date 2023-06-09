Dolardaki yükselişe sokaktan tepki! 'Oy vermeselerdi...'

Abone Ol google-news

Dolar ve Euro'daki yükseliş durdurak bilmiyor. Bugün itibarıyla dolar tarihinin rekorunu kırdı ve 23.60 seviyesine çıktı. Cumhuriyet TV Kadıköy'de yurttaşlara dolar ve Euro'daki önlenemeyen yükselişi sordu.

cumhuriyet.com.tr
09 Haziran 2023 Cuma, 17:27

Dolar ve Euro'daki yükseliş durdurak bilmiyor. Bugün itibarıyla dolar tarihinin rekorunu kırdı ve gün içinde 23.60 seviyesini gördü. Cumhuriyet TV Kadıköy'de yurttaşlara dolar ve Euro'daki önlenemeyen yükselişi sordu. 

sokak röportajı 1 dolar ne kadar döviz döviz krizi altın yatırımı Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Mehmet Şimşek ekonomi

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler