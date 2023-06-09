Dolardaki yükselişe sokaktan tepki! 'Oy vermeselerdi...'

09 Haziran 2023 Cuma, 17:27

Dolar ve Euro'daki yükseliş durdurak bilmiyor. Bugün itibarıyla dolar tarihinin rekorunu kırdı ve gün içinde 23.60 seviyesini gördü. Cumhuriyet TV Kadıköy'de yurttaşlara dolar ve Euro'daki önlenemeyen yükselişi sordu.