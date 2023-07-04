Hatay'dan muhalefete sitem: 'Bizi Tayyip Erdoğan'a mecbur bıraktılar'

04 Temmuz 2023 Salı, 11:18

Cumhuriyet Gazetesi Özel Haber Masası Muhabiri Çağdaş Bayraktar, bir ayı aşkın süre kaldığı deprem bölgesinden izlenimlerini aktardı. Deprem bölgelerinde altı il ve on iki ilçe gezen Çağdaş Bayraktar Cumhuriyet TV'de deprem bölgesinin sorunlarını ve depremzedelerin taleplerini anlattı.

