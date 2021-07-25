Yıldırım düşen ev küle döndü

25 Temmuz 2021 Pazar, 15:52

Edinilen bilgiye göre, Akkaya Mahallesi'nde bir eve yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Çevredeki yurttaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi Menteşe İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Yangın mahallede paniğe neden olurken, ekiplerin müdahalesi ile yangın söndürüldü. Yangında ev kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.