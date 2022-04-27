Yurttaşlar maske yasağının kalkmasıyla ilgili konuştu: İnsanlar sıkıldı artık
AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, 26 Nisan'da yapılan Bilim Kurulu toplantısından sonra açıklamalarda bulundu. Kapalı mekanlarda maske zorunluluğunun tümüyle kaldırıldığının duyurulduğu toplantıdan sonra birçok kesimden yasağın kalkmasına ilişkin tepki geldi.
AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, salgınla mücadelede gelinen nokta ve kısıtlamaları tekrar değerlendirerek maske zorunluluğunun kalktığını duyurdu. İçişleri Bakanlığı ise, kapalı alanlarda maske kullanımına ilişkin genelge yayımladı.
Bu genelgeye göre toplu ulaşım araçları ve sağlık kuruluşları dışındaki kapalı alanlarda maske takma zorunluluğu kalktı. Cumhuriyet TV, İstanbul'da yaşayan yurttaşlara maske yasağının kalkması ile ilgili ne düşündüklerini sordu ve birbirinden farklı yanıtlar aldı.
"KARARIN VERİLMESİNDE HALKIN DUYARSIZLIĞI DA ETKİLİ"
İşte mikforonlarımıza yansıyan tepkilerden bazıları...
- Zaten takmıyorlardı
- Bana göre yanlış. Hükümetin bu kararı vermesinde halkın duyarsızlığı da etkili. Yaptırım olması gerekiyordu bence takmayanlara
- En azından okullarda belli bir süre daha devam edebilirdi
- Kapalı yerlerde takmakta fayda var, bir süre daha takılsa iyi olur
- Herhangi bir yere gittiğimiz zaman kullanılmalı. Ama maskenin açılması daha doğru, kullanılmıyor bence
Kamera: İsmail Bayraktar
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