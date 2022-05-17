Yurttaşlara on yıl sonraki hayallerini sorduk: Kendimi boşlukta görüyorum
Yurttaşlar ekonomik krizin etkilerinden uzaklaşmak amacıyla yurtdışına çıkış yöntemlerini araştırıyor. Özellikle gençler yurtdışında çalışmak için gerekli koşulları sağlayıp Türkiye'yi terk etmek istediklerini belirtiyor. Cumhuriyet TV ekibi, Ümraniye'de yaşayan yurttaşlara kendilerini yıllar sonra nerede gördüklerini ve Türkiye'de hayal kurup kurmadıklarını sordu.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Türkiye’de ikamet eden T.C. vatandaşları ile yabancı uyruklu kişilerin kayıtlarının tutulduğu Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi ile yurtdışındaki T.C. vatandaşlarına ilişkin veri tabanını esas aldığı, 2019 yılına ait “Uluslararası Göç İstatistikleri”ni açıkladı.
10 YIL SONRA KENDİNİZİ NEREDE GÖRÜYORSUNUZ?
Buna göre Türkiye'den yurtdışına göç eden kişi sayısı 2019 yılında bir önceki yıla göre yüzde 2 artarak 330 bin 289 oldu. Ancak bir sonraki yılların istatistikleri henüz açıklanmadı. Birçok yurttaş için yurtdışına göç etmek bir çözüm yöntemi oldu.
Cumhuriyet TV ekibi, Ümraniye'de yaşayan yurttaşlara, on yıl sonra kendilerini nerede gördüklerini ve yurtdışı hayallerinin olup olmadığını sordu.
Gelecekte ekonomiyi düşünmediği bir hayat istediğini belirten bir yurttaş, "Yurtdışına çıkmayı düşünüyorum, burada imkan yok. Çorba bile 9 lira olmuş, hayalim yurtdışı" ifadelerini kullandı.
"TÜRKİYE OLMASIN DA NERESİ OLURSA OLSUN"
Gelecek hayali kuramadıklarını ve Türkiye'deki ekonomik ortamda hedeflerini gerçekleştiremediklerini anlatan yurttaşlar, aşağıdaki ifadeleri kullandı:
- Bir fabrikada 25 sene çalıştım, aldığım para 2500 lira. Bu adalet mi kardeşim?
- Her gencin hayalidir yurtdışına gitmek. Gerçekleşmesini istediğim hayallerim var, bir şekilde yurtdışına atarsam kendimi rahat edeceğim.
- 10 yıl sonra kendimi bu ülkede görmüyorum. Şartlar çok zorluyor. İmkanım olsa hiç durmam. Türkiye olmasın da neresi olursa olsun.
- Boşlukta görüyorum.
- Ülkede gelecek yok. Senelerce okuyorsun, asgari ücretin biraz üstünü alıyorsun. Alım gücü yok.
- Allah vere bir ekmek 10 liraya çıksın. 2500 aylık alıyorum. Onlar utansın, baştakiler utansın. Biz utanacak bir şey yapmadık. Çok az kaldı. Fitil fitil burunlarından gelecek.
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