Yurttaşlara on yıl sonraki hayallerini sorduk: Kendimi boşlukta görüyorum

17 Mayıs 2022 Salı, 11:31

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Türkiye’de ikamet eden T.C. vatandaşları ile yabancı uyruklu kişilerin kayıtlarının tutulduğu Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi ile yurtdışındaki T.C. vatandaşlarına ilişkin veri tabanını esas aldığı, 2019 yılına ait “Uluslararası Göç İstatistikleri”ni açıkladı.

10 YIL SONRA KENDİNİZİ NEREDE GÖRÜYORSUNUZ?

Buna göre Türkiye'den yurtdışına göç eden kişi sayısı 2019 yılında bir önceki yıla göre yüzde 2 artarak 330 bin 289 oldu. Ancak bir sonraki yılların istatistikleri henüz açıklanmadı. Birçok yurttaş için yurtdışına göç etmek bir çözüm yöntemi oldu.

Cumhuriyet TV ekibi, Ümraniye'de yaşayan yurttaşlara, on yıl sonra kendilerini nerede gördüklerini ve yurtdışı hayallerinin olup olmadığını sordu.

Gelecekte ekonomiyi düşünmediği bir hayat istediğini belirten bir yurttaş, "Yurtdışına çıkmayı düşünüyorum, burada imkan yok. Çorba bile 9 lira olmuş, hayalim yurtdışı" ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE OLMASIN DA NERESİ OLURSA OLSUN"

Gelecek hayali kuramadıklarını ve Türkiye'deki ekonomik ortamda hedeflerini gerçekleştiremediklerini anlatan yurttaşlar, aşağıdaki ifadeleri kullandı: