Kedilerin kutu sevgisi bilimsel araştırma konusu oldu: "Hayali kutularda bile oturuyorlar"

Kedilerin kutularda oturmayı çok sevdiği herkesçe biliniyor. Ancak yeni bir araştırmaya göre bu sevgi o kadar büyük ki kediler, hayali kutularda bile oturabilir.

Bu kutu sevgisinin, sevimli hayvanların yabani içgüdülerinden kaynaklandığı düşünülüyor. Onlar da tıpkı yırtıcı kuzenleri gibi saklanabilecekleri, avlarını gözlemleyebilecekleri ve kendilerini güvende hissecekleri kapalı yerlerde bulunmaktan hoşlanıyor.

Hayvan sahiplerinin evlerindeki karton kutular, bu nedenle kedilerin ilgi odağı oluyor. Şimdiyse New York’taki Columbia Üniversitesi'nden Gabriella Smith, bu davranışın kedilerde son derece yerleşik bir içgüdü olduğunu ortaya koydu.

Smith’in liderlik ettiği ve yurttaşların da katkısıyla gerçekleştirilen araştırmada kedilerin, kare biçiminde yere çizilmiş şekilleri bile kutu gibi algıladığı ve içine oturmayı tercih ettiği anlaşıldı.

So pleased to announce that my paper, "If I Fits I Sits: A Citizen Science Investigation into Illusory Contour Susceptibility in Domestic Cats (Felis silvestris catus) has just been published in AABS! #IfIFitsISits #CatSquare #CitizenScience #CommunityScience pic.twitter.com/AXbDttnOGC