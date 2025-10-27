7. Uluslararası Meze Festivali: Lezzet dolu bir buluşma

Akra Antalya ev sahipliğinde düzenlenen ve gelenekselleşen Uluslararası Meze Festivali bu yıl 24-25 Ekim tarihlerinde 7’nci kez gastronomi tutkunlarıyla buluştu. Türkiye’nin önemli gastronomi etkinliklerinden biri olarak öne çıkan Uluslararası Meze Festivali’nde yerli ve yabancı 17 restoranın gurme lezzetleriyle usta şefler en sevilen mezelerini ziyaretçilerin beğenisine sundu.

Akdeniz ile Beydağları’nın etkileyici manzarasına karşı konumlanan Asmani restora­nda gurme lezzetler Şef Baykaner Gönen’in sunumuyla misafirlerle buluşturuldu. Festival gastronomi tutkunlarını ülkemizin ve dünyanın önde gelen restoranlarının duayen şefleriyle bir araya getirdi. Festival boyunca Türkiye’den ve aralarında KKTC, İspanya, Yunanistan, Avusturya ve Rusya’nın da bulunduğu ülkelerden gelen şeflerin mezeleri beğeni topladı.

“MEZE TALKS” İLE YEMEK KÜLTÜRÜNÜN PEŞİNDE…

Meze kültürünün inceliklerinin tüm ziyaretçilerle paylaşıldığı festival, 24 Ekim’de “Meze Talks” ile açıldı. İki güne yayılan Meze Talks, hem alanlarında uzman birçok ismi bir araya getirdi hem de atölye çalışmasıyla gastronomi sırları misafirlerle paylaşıldı. Lakerda atölyesinden fermantasyonun tarihsel yolculuğuna, gastronominin dijital mecralardaki karşılığından kaybolmaya yüz tutan lezzetlere uzanan söyleşiler özellikle gastronomi öğrencilerinin yoğun katılımıyla gerçekleşti.

Moderatörlüğünü Ebru Koralı’nın yaptığı ve Akdeniz Üniversitesi Gastronomi Bölümü öğrencilerinin büyük ilgi gösterdiği panelde, yemek kültürü araştırmacısı ve yazarı Nilhan Aras ağırlandı. Aras, “Tuzlanmış Balık Öyküleri” başlığını taşıyan sunumunda tuzlanmış balığın tarihsel yolculuğunu, gıdayı uzun ömürlü kılmanın yöntemlerini, geçmişten bugüne Anadolu kültüründeki tüm kullanım şekli ve amaçlarını anlattı.

Günün ikinci panelinde Doç. Dr. Ahmet Uhri, ferman­tasyonun kültür tarihini Ebru Koralı moderatörlüğünde keyifli bir anlatımla aktardı.

Günün son panelinde Sinop lakerda tekniğini yaşatan Aylin Örnek, hem iyi lakerda yapmanın inceliklerini anlattı hem de tekniğini düzenlenen Lakerda Atölyesi ile katılımcılarla paylaştı.

İŞİN MUTFAĞINA BİR BAKIŞ

Festivalde ikinci gün Doç. Dr. Elif Gözler Çamur’un konuşmacı olduğu "Lykia sofra­sında Roma tadında" başlıklı oturumla başladı. Ardından Meze Talks’un son oturumu Şef Tolga Atalay ve Ebru Koralı’nın moderatörlüğünde gerçekleşti. Şef ve içerik üreticisi Ferhat Bo­ra ile içki ve puro kültürü uzmanı Çağdaş Arman Bulut, “Takip­çi Sayısından Çok Fazlası” başlıklı oturu­mda hem gastronomi hem de içerik üretimi ile ilgili merak edilenleri işin mutfağından yanıtladılar.

TÜRK VE DÜNYA MUTFAĞINDAN KATILIMCILAR

6. Uluslararası Meze Festivali, ikinci günün akşamında Türkiye ve dünyanın farklı köşelerinden gelen şeflerin hazırladığı mezeler, gastronomi meraklılarının beğenisine sunuldu. Akra Antalya’da gerçekleştirilen lezzet buluşmasında görücüye ve tadıma çıkan mezeler konukların beğenisini kazandı.

Festivale mezeleri ile katılan Türkiye’den 7 Mehmet (Antalya), Asma Yaprağı (Alaçatı), Hodan (İstanbul), Lokanta Feriye (İstanbul), Millocal (Nevşehir), Kurul Bitez (Bodrum), Tola (Bursa), TheLifeCo Restaurant (Antalya) ve Güzelburç Antakya Restoran (Hatay); Yurt dışından Ai Giorgis Restau­rant (Yunanistan), Niazi’s (KKTC), Londri (Rusya), Umarfisch Me­ze (Viyana), Gandarias Jatetxea (İspanya) bu lezzet buluşmasına katkı sağladı.