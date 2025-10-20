Kışa hazırlık rehberi: Evde kışlık konserve yaparken bilmeniz gereken 7 altın kural

Ev yapımı konserveler hem ekonomik hem de sağlıklı bir seçenektir. Kendi ellerinizle hazırladığınız konserveler, taze meyve ve sebzelerin vitamin değerlerini korurken sofralarınıza lezzet katar. Ancak hijyen ve doğru teknikler uygulanmazsa, konserveler gıda zehirlenmelerine yol açabilir. Peki, tazeliğini uzun süre koruyan konserveler için uygulamanız gereken adımlar nelerdir? İşte, evde kışlık konserve yaparken bilmeniz gereken 7 altın kural...

EVDE KIŞLIK KONSERVE YAPARKEN BİLMENİZ GEREKEN 7 ALTIN KURAL

1. Malzemelerin temizliği

Sebze ve meyveleri iyice yıkayın, çürük veya bozuk olanlar ı ayırın.

Kavanoz ve kapakları kaynar suyla sterilize edin.

2. Kavanoz ve kapak seçimi

Sadece konserve için üretilmi ş cam kavanozları kullanın.

Kapakların sağlam ve paslı olmadığından emin olun.

3. Kaynama ve pişirme süresi

Her sebze ve meyve türü için önerilen kaynama süresine uyun.

Yetersiz pi şirme botulizm gibi ciddi gıda zehirlenmelerine yol a çabilir.

4. Asit ve tuz miktarı

Domates, biber gibi d ü ş ük asitli sebzelerde sirke veya limon suyu kullan ın.

Tariflerde belirtilen tuz ve şeker oranlarını doğru uygulayın.

5. Hava almayan kapatma teknikleri

Kavanozları sıkıca kapatın ve ters çevirerek so ğutun.

Hava alan veya kapanmayan kavanozları kullanmayın.

6. Saklama koşulları

Konserveleri serin, kuru ve karanlık bir yerde muhafaza edin.

Nemli ve g üne ş alan ortamlar bozulmaya neden olabilir.

7. Tüketim süresi ve güvenlik kontrolü