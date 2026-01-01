Kışın en lezzetli hali sofrada: Ocak ayında hangi balıklar yenir?

Soğuk havaların etkisini artırdığı ocak ayında denizler adeta bir lezzet deposuna dönüşür. Bu dönemde tüketilen balıklar, hem omega-3 açısından zengin hem de en ideal yağ oranına sahiptir. Mevsiminde balık tüketmek, hem sağlıklı beslenmenin anahtarı hem de sofrada gerçek lezzeti yakalamanın en önemli yoludur. Peki, ocak ayında hangi balıklar yenir, hangileri en lezzetli dönemindedir? İşte, ocak ayında gönül rahatlığıyla tüketilebilecek balıklar...

OCAK AYINDA TÜKETİLEBİLECEK BALIKLAR

1. Hamsi

Ocak ayı denince akla ilk gelen balıkların başında hamsi gelir. Karadeniz’in vazgeçilmezi olan hamsi, bu dönemde en yağlı ve en lezzetli halindedir.

Tava, fırın ve buğulama i çin idealdir

Omega-3 aç ısından olduk ça zengindir

2. Palamut (Tombik)

Palamut sezonu sonlarına yaklaşsa da ocak ayında hâlâ lezzetini korur. Özellikle dilimlenerek fırında veya ızgarada tüketilir.

Tok tutar

Protein oran ı y üksektir

3. Lüfer

Soğuk sularla birlikte yağlanan lüfer, ocak ayında en lezzetli zamanlarını yaşar. Izgarası ve buğulamasıyla sofraların yıldızıdır.

Besin değeri çok yüksektir

K ış aylarında bağışıklığı destekler

4. İstavrit

Uygun fiyatı ve kolay bulunabilirliğiyle ocak ayında sıkça tercih edilir.

Tava ve f ırında pişirmeye uygundur

Hafif ve lezzetlidir

5. Mezgit

Ocak ayında beyaz etli balık sevenlerin favorisidir.

Kızartma ve buğulama i çin idealdir

Sindirimi kolayd ır

6. Barbun

Her ne kadar sonbahar balığı olarak bilinse de ocak ayında hâlâ tüketilebilir.

F ırın ve tavada lezzetlidir

Aroması g üçlüdür

7. Tekir

Barbunla benzer özellikler taşıyan tekir, ocak ayında lezzetini koruyan balıklar arasındadır.

Kızartması olduk ça popülerdir

Hafif ve doyurucudur

OCAK AYINDA BALIK ALIRKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Balığın gözleri parlak ve canlı olmalı

Kokusu ağır olmamalı

Eti sıkı ve diri olmalı

Mevsim balığı tercih edilmeli