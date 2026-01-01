Cumhuriyet Gazetesi Logo
Kışın en lezzetli hali sofrada: Ocak ayında hangi balıklar yenir?

Kışın en lezzetli hali sofrada: Ocak ayında hangi balıklar yenir?

1.01.2026 12:49:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Kışın en lezzetli hali sofrada: Ocak ayında hangi balıklar yenir?

Ocak ayı, balık sezonunun en bereketli ve lezzetli dönemlerinden biri olarak öne çıkıyor. Soğuk denizlerde yağlanan balıklar hem besin değeri hem de lezzet açısından zirveye ulaşıyor.

Soğuk havaların etkisini artırdığı ocak ayında denizler adeta bir lezzet deposuna dönüşür. Bu dönemde tüketilen balıklar, hem omega-3 açısından zengin hem de en ideal yağ oranına sahiptir. Mevsiminde balık tüketmek, hem sağlıklı beslenmenin anahtarı hem de sofrada gerçek lezzeti yakalamanın en önemli yoludur. Peki, ocak ayında hangi balıklar yenir, hangileri en lezzetli dönemindedir? İşte, ocak ayında gönül rahatlığıyla tüketilebilecek balıklar...

Image

OCAK AYINDA TÜKETİLEBİLECEK BALIKLAR

1. Hamsi

Ocak ayı denince akla ilk gelen balıkların başında hamsi gelir. Karadeniz’in vazgeçilmezi olan hamsi, bu dönemde en yağlı ve en lezzetli halindedir.

  • Tava, fırın ve buğulama için idealdir
  • Omega-3 açısından oldukça zengindir

2. Palamut (Tombik)

Palamut sezonu sonlarına yaklaşsa da ocak ayında hâlâ lezzetini korur. Özellikle dilimlenerek fırında veya ızgarada tüketilir.

  • Tok tutar
  • Protein oranı yüksektir

3. Lüfer

Soğuk sularla birlikte yağlanan lüfer, ocak ayında en lezzetli zamanlarını yaşar. Izgarası ve buğulamasıyla sofraların yıldızıdır.

  • Besin değeri çok yüksektir
  • Kış aylarında bağışıklığı destekler

4. İstavrit

Uygun fiyatı ve kolay bulunabilirliğiyle ocak ayında sıkça tercih edilir.

  • Tava ve fırında pişirmeye uygundur
  • Hafif ve lezzetlidir

5. Mezgit

Ocak ayında beyaz etli balık sevenlerin favorisidir.

  • Kızartma ve buğulama için idealdir
  • Sindirimi kolaydır

6. Barbun

Her ne kadar sonbahar balığı olarak bilinse de ocak ayında hâlâ tüketilebilir.

  • Fırın ve tavada lezzetlidir
  • Aroması güçlüdür

7. Tekir

Barbunla benzer özellikler taşıyan tekir, ocak ayında lezzetini koruyan balıklar arasındadır.

  • Kızartması oldukça popülerdir
  • Hafif ve doyurucudur

OCAK AYINDA BALIK ALIRKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Balığın gözleri parlak ve canlı olmalı

Kokusu ağır olmamalı

Eti sıkı ve diri olmalı

Mevsim balığı tercih edilmeli

İlgili Konular: #balık #sağlıklı beslenme #ocak ayı balıkları