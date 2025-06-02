Lezzet ve sağlık dolu sofralar: Haziran ayı meyve ve sebzeleri nelerdir?

Haziran ayı, yaz mevsiminin kapılarını aralayan, doğanın en cömert olduğu dönemlerden biridir. Bu ayda hem sebze hem de meyve çeşitliliği artar, sofralar renklenir. Mevsiminde sebze ve meyve tüketmek; daha taze, daha ekonomik ve besin değeri açısından daha zengin ürünler tüketmek anlamına gelir. İşte, Haziran ayında tüketilebilecek taze, doğal ve lezzetli meyve-sebzeler…
Haziran Ayı Meyveleri
Haziran, özellikle meyve severler için oldukça bereketli bir dönemdir. Bu ayda taze ve şeker oranı yüksek meyveler bol miktarda bulunur.
1. Kiraz
Antioksidan açısından zengin
Sindirimi kolaylaştırır, vücudu serinletir
2. Erik
C vitamini deposudur
Tokluk hissi sağlar, düşük kalorilidir
3. Kayısı
Karoten ve lif yönünden zengindir
Sindirim sistemini destekler
4. Çilek
Bağışıklık sistemini güçlendirir
Cilt sağlığına faydalıdır
5. Şeftali
Yüksek su oranıyla yaz aylarında ferahlatıcıdır
Potasyum ve lif kaynağıdır
6. Karpuz
Su oranı %90’ın üzerindedir
Yaz aylarında doğal serinletici görev görür
7. Kavun
A, B ve C vitaminleri içerir
Tatlı isteğini doğal yoldan karşılar
Haziran Ayı Sebzeleri
Sebzelerde de haziran ayında ciddi bir çeşitlilik başlar. Bu sebzeler taze, besleyici ve yaz sofralarına yakışan lezzetler sunar.
1. Taze Fasulye
Lif oranı yüksektir
Düşük kalorili, doyurucu bir sebzedir
2. Kabak
A ve C vitamini yönünden zengindir
Sindirimi kolaylaştırır
3. Enginar
Karaciğeri temizleyici etkisiyle bilinir
Lif oranı oldukça yüksektir
4. Semizotu
Omega-3 yönünden nadir sebzelerden biridir
Kalp sağlığına katkı sağlar
5. Domates
Likopen kaynağıdır, güçlü antioksidandır
Salata ve yemeklerin vazgeçilmezidir
6. Salatalık
Su oranı yüksektir, vücudu serin tutar
Cildi nemlendirici özelliği vardır
7. Patlıcan
Haziran sonlarına doğru iyice lezzetlenir
Izgara ve fırın yemeklerinde sıkça kullanılır