Lezzet ve sağlık dolu sofralar: Haziran ayı meyve ve sebzeleri nelerdir?

Haziran ayı, yaz mevsiminin kapılarını aralayan, doğanın en cömert olduğu dönemlerden biridir. Bu ayda hem sebze hem de meyve çeşitliliği artar, sofralar renklenir. Mevsiminde sebze ve meyve tüketmek; daha taze, daha ekonomik ve besin değeri açısından daha zengin ürünler tüketmek anlamına gelir. İşte, Haziran ayında tüketilebilecek taze, doğal ve lezzetli meyve-sebzeler…





Haziran Ayı Meyveleri

Haziran, özellikle meyve severler için oldukça bereketli bir dönemdir. Bu ayda taze ve şeker oranı yüksek meyveler bol miktarda bulunur.

1. Kiraz

Antioksidan açısından zengin

Sindirimi kolaylaştırır, vücudu serinletir

2. Erik

C vitamini deposudur

Tokluk hissi sağlar, düşük kalorilidir

3. Kayısı

Karoten ve lif yönünden zengindir

Sindirim sistemini destekler

4. Çilek

Bağışıklık sistemini güçlendirir

Cilt sağlığına faydalıdır

5. Şeftali

Yüksek su oranıyla yaz aylarında ferahlatıcıdır

Potasyum ve lif kaynağıdır

6. Karpuz

Su oranı %90’ın üzerindedir

Yaz aylarında doğal serinletici görev görür

7. Kavun

A, B ve C vitaminleri içerir

Tatlı isteğini doğal yoldan karşılar





Haziran Ayı Sebzeleri

Sebzelerde de haziran ayında ciddi bir çeşitlilik başlar. Bu sebzeler taze, besleyici ve yaz sofralarına yakışan lezzetler sunar.

1. Taze Fasulye

Lif oranı yüksektir

Düşük kalorili, doyurucu bir sebzedir

2. Kabak

A ve C vitamini yönünden zengindir

Sindirimi kolaylaştırır

3. Enginar

Karaciğeri temizleyici etkisiyle bilinir

Lif oranı oldukça yüksektir

4. Semizotu

Omega-3 yönünden nadir sebzelerden biridir

Kalp sağlığına katkı sağlar

5. Domates

Likopen kaynağıdır, güçlü antioksidandır

Salata ve yemeklerin vazgeçilmezidir

6. Salatalık

Su oranı yüksektir, vücudu serin tutar

Cildi nemlendirici özelliği vardır

7. Patlıcan

Haziran sonlarına doğru iyice lezzetlenir

Izgara ve fırın yemeklerinde sıkça kullanılır