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Denizden gelen lezzet: Haziran ayında hangi balıklar yenir?

Denizden gelen lezzet: Haziran ayında hangi balıklar yenir?

2.06.2025 11:45:00
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Haber Merkezi
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Denizden gelen lezzet: Haziran ayında hangi balıklar yenir?

Haziran ayında balık tüketmek hem sağlıklı beslenme hem de yaz sofralarını lezzetlendirme açısından büyük avantaj sağlar. Mevsimine uygun seçimlerle balıkların en lezzetli ve besleyici hâlinden yararlanabilirsiniz.

Yaz mevsiminin başlangıcı olan haziran ayı, denizlerdeki av yasağının sürdüğü ancak bazı türlerin tüketimi açısından ideal olduğu bir dönemdir. Deniz ürünlerini mevsiminde tüketmek hem sağlık hem de lezzet açısından önem taşır. Haziran ayında sofralarınıza taze, hafif ve sağlıklı balıkları dâhil etmek istiyorsanız, mevsimin en uygun balıklarını bilmek büyük avantaj sağlar. İşte, bu ay sofralarınızda yer verebileceğiniz en taze ve besleyici balıklar...


HAZİRAN AYINDA HANGİ BALIKLAR YENİR?

1. Levrek

Haziran ayının en lezzetli balıklarından biridir.

Özellikle ızgarada ya da buğulama olarak tüketildiğinde mükemmel bir tat verir.

Çiftlik üretimiyle yıl boyu bulunabilir; ancak bu ay eti daha sıkı ve lezzetlidir.

2. Çipura

Taze, protein açısından zengin ve sindirimi kolay bir balıktır.

Izgara, fırın ya da tava olarak pişirilebilir.

Çiftlik üretimi yaygın olduğundan yaz aylarında rahatça temin edilebilir.

3. Alabalık

Tatlı su balığı olarak yaz aylarında sofralarda yer bulur.

Fırında, ızgarada veya tava yöntemiyle hazırlanabilir.

Omega-3 bakımından zengindir ve düşük kalorili bir tercihtir.

4. Turna balığı

Tatlı sularda avlanan turna, haziran ayında lezzetli ve kolay ulaşılabilen bir balıktır.

Buğulama ya da tencere yemeği olarak hazırlanması önerilir.

5. Kaya balığı

Özellikle Ege ve Akdeniz kıyılarında rastlanan bu balık, yaz aylarında sık tercih edilir.

Tavada ya da ızgarada kolayca pişirilir.

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