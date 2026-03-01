Mart ayı balık rehberi: Mart ayında hangi balıklar yenir, en lezzetli seçimler nelerdir?

Balık tüketiminde mevsim faktörü büyük önem taşır. Her balık türü yılın belirli dönemlerinde daha yağlı, daha lezzetli ve daha besleyici olur. Mart ayı ise kış sezonunun sonuna yaklaşırken bazı balıkların en verimli dönemini yaşadığı özel bir aydır. Deniz suyu sıcaklığının değişmeye başlamasıyla birlikte bazı türler lezzet zirvesine ulaşırken, bazıları ise sezonunu kapatmaya yaklaşır. Peki mart ayında hangi balıklar yenir, hangileri tercih edilmelidir? İşte mart ayının en taze ve en lezzetli balıkları...

MART AYINDA HANGİ BALIKLAR YENİR?

1. Hamsi (Sezonun sonu)

Mart ayında hamsi sezonunun son dönemidir.

Yağ oranı hâlâ yüksektir.

Tava ve fırın için uygundur.

Omega-3 bakımından zengindir.

Ay sonuna doğru lezzeti azalabileceği için tazeliğine dikkat edilmelidir.

2. Mezgit

Mart ayında en çok tercih edilen balıklardan biridir.

Hafif ve beyaz etlidir.

Kızartma ve buğulama için idealdir.

Çocuklu aileler için uygun bir seçenektir.

3. İstavrit

Ekonomik ve lezzetlidir.

Izgara ve tava için uygundur.

Mart ayında hâlâ lezzetli dönemindedir.

4. Levrek

Izgara ve fırın için idealdir.

Protein açısından zengindir.

Çiftlik ve deniz levreği seçenekleri bulunur.

5. Çupra

Fırında ve ızgarada lezzetlidir.

Mart ayında rahatlıkla tüketilebilir.

Hafif ve doyurucu bir seçenektir.

6. Kalkan (Sezonu devam ediyor)

Mart ayında en lezzetli dönemlerinden birindedir.

Tava yapımı oldukça meşhurdur.

Etli ve yoğun aromalıdır.

MART AYINDA BALIK ALIRKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Gözleri parlak ve canlı olmalı.

Solungaçları kırmızı renkte olmalı.

Kötü koku olmamalı.

Et dokusu sert ve diri olmalı.

Taze balık seçimi, lezzetin en önemli belirleyicisidir.