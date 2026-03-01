Şifa dolu sofralar: Mart ayı sebzeleri ve meyveleri nelerdir?

Mart ayı, tezgâhlarda hem kış sebzelerinin son dönemini hem de baharın taze ürünlerini bir arada görmeye başladığımız özel bir geçiş ayıdır. Mevsiminde sebze ve meyve tüketmek; hem daha yoğun besin değeri almak hem de daha ekonomik alışveriş yapmak anlamına gelir. Peki, mart ayında hangi sebze ve meyveler tüketilmeli? İşte mart ayı sebzeleri ve meyveleri listesi...

MART AYI SEBZELERİ NELERDİR?

Mart ayında hâlâ kış sebzeleri ağırlıktadır ancak bahara özgü bazı taze lezzetler de tezgâhlarda yerini almaya başlar.

1. Ispanak

Mart ayının en besleyici sebzelerinden biridir.

Demir ve lif açısından zengindir.

Çorba, börek ve salatalarda kullanılabilir.

2. Pırasa

Kış aylarının vazgeçilmezi olan pırasa mart ayında da tüketilebilir.

Bağışıklığı destekler.

Zeytinyağlı yemeklerde idealdir.

3. Karnabahar

C vitamini açısından güçlüdür.

Fırın, çorba ve haşlama olarak hazırlanabilir.

4. Brokoli

Antioksidan bakımından zengindir.

Buharda pişirme yöntemi besin değerini korur.

5. Havuç

A vitamini kaynağıdır.

Salatalarda ve yemeklerde sıkça kullanılır.

6. Turp

Özellikle kırmızı ve siyah turp mart ayında tazedir.

Sindirimi destekler.

7. Lahana (Beyaz ve mor)

Salata ve sarmalarda kullanılır.

Lif açısından oldukça zengindir.

8. Kereviz

Düşük kalorilidir.

Zeytinyağlı olarak sık tercih edilir.

9. Enginar (Ay sonuna doğru)

Mart sonuna doğru ilkbaharın habercisi olarak tezgâhlarda görülmeye başlar.

Karaciğer dostudur.

Zeytinyağlı olarak tüketilir.

MART AYI MEYVELERİ NELERDİR?

Mart ayında genellikle kış meyvelerinin son dönemi yaşanır.

1. Portakal

C vitamini deposudur.

Bağışıklık sistemini destekler.

2. Mandalina (Son dönem)

Tatlı ve sulu yapısıyla tercih edilir.

Vitamin açısından zengindir.

3. Greyfurt

Metabolizmayı destekler.

Antioksidan içerir.

4. Elma

Dört mevsim bulunabilse de mart ayında yerli üretim devam eder.

Lif açısından zengindir.

5. Armut

Sindirim sistemini destekler.

Hafif ve doyurucudur.

6. Muz