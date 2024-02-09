0 kaloriye sahip olan besin var mıdır?

Sağlıklı yaşamı hayatına dahil eden her bir birey günlük olarak vücuduna aldığı kaloriye dikkat eder. Bu süreçte diyet yapan ve günlük kalori alımını kontrol altında tutmak isteyenler düşük kaloriye sahip hatta kalorisiz besinlere yönelme eğilimi gösterir. Bu durumda akıllarda "0 kalorili besin var mı?" sorusu yankılanır. Peki, 0 kaloriye sahip olan besin var mıdır?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.02.2024 - 11:54
0 kaloriye sahip olan besin var mıdır?
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Günümüzde sağlıklı beslenme, birçok kişinin yaşam tarzının önemli bir parçası haline geldi. İnsanlar, düşük kalorili ve aynı zamanda tok tutma özelliğine sahip besinlere odaklanarak kilo kontrolünü ve sağlıklı bir yaşam sürmeyi amaçlar. Peki, 0 kaloriye sahip besin var mı? 

0 KALORİLİ YİYECEK VAR MI?

"0 kalorili" veya "kalori etkisi olmayan" besinler tam anlamıyla var olan bir kavram değildir. Her besin, vücut tarafından bir şekilde enerjiye dönüştürülebilir. Ancak, bazı besinlerin sindirimi ve metabolizması sırasında vücut daha fazla enerji harcar, bu da net kalori etkisinin sıfıra yaklaşmasına neden olabilir.

Örneğine mantar ve bazı lifli gıdalar, düşük enerji yoğunluğuna sahip sebzeler, sindirimleri sırasında vücut tarafından daha fazla enerji harcamaya neden olabilir. Bu, net enerji alımını azaltabilir.

Ancak, bu tür gıdaların kalori içermediği veya kalori etkisi olmadığı anlamına gelmez. Kalori alımı ve harcaması, genel olarak vücut ağırlığını ve sağlığını etkiler. Dengeli bir diyet ve düzenli egzersiz, sağlıklı bir yaşam tarzının önemli bileşenleridir.

DÜŞÜK KALORİYE SAHİP OLAN BESİNLER NELERDİR?

Düşük kalorili, ancak tok tutma özelliğine sahip besinler, kilo kontrolü ve sağlıklı beslenme hedeflerine ulaşmaya yardımcı olabilir. İşte düşük kalorili ve tok tutucu bazı besin önerileri:

Sebzeler: Özellikle yeşil yapraklı sebzeler, lif içeriği yüksek olduğu için tokluk hissini artırabilir. Ispanak, marul, pazı, brokoli gibi sebzeleri tercih edebilirsiniz.

Protein Kaynakları: Tavuk, hindi, balık, yumurta gibi protein açısından zengin besinler, tokluk hissini artırabilir.

Baklagiller: Mercimek, nohut, fasulye gibi baklagiller, hem protein hem de lif içerikleriyle tokluk hissini destekleyebilir.

Tam Tahıllar: Kepekli ekmek, yulaf ezmesi, esmer pirinç gibi tam tahıllar, lif içeriğiyle uzun süre tok kalmanıza yardımcı olabilir.

Yoğurt: Düşük yağlı veya yağsız yoğurt, protein içeriğiyle tokluk sağlar. Ayrıca probiyotik içeriği de sindirim sağlığını destekleyebilir.

Meyveler: Bazı meyveler, özellikle lif açısından zengin olanlar, tok tutucu özelliklere sahiptir. Elma, armut, çilek gibi meyveleri tercih edebilirsiniz.

Badem ve Ceviz: Doğal yağ içeriği ve protein içeren kuruyemişler, küçük miktarlarda tüketildiğinde tokluk hissini artırabilir.


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