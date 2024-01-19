Bu salata tarifleriyle karnınız doyacak! İşte düşük kalorili ve lezzetli 5 diyet dostu salata tarifi!

Yayınlanma: 19.01.2024 - 13:54

Güncelleme: 19.01.2024 - 13:54

Diyete ara veremiyor fakat her gün aynı şeyleri yemekten de sıkıldınız mı? Öyleyse, klasik diyet menülerinizi eğlenceli ve çok daha doyurucu diyet salata tarifleri ile renklendirmelisiniz. Düşük kalorili ve besin değeri yüksek malzemelerle diyete uygun salatalar sizlerin de de favorisi olacak. Diyetinizle dost olacak, ağzınıza şenlik, midenize ferahlık yaşatacak diyet salata tariflerini merak ediyorsanız eğer yazımızı okumaya devam edin. Böylece siz de bu hafifliğin tadını doya doya çıkarabilirsiniz. Peki doyurucu ve lezzetli salatalar nelerdir, nasıl yapılır?İşte düşük kalorili ve lezzetli 5 diyet dostu salata tarifi...

1. MAŞ FASULYESİ SALATASI

Malzemeler:

1 su bardağı maş fasulyesi (bir gece önceden ıslatılmış)

1 adet kırmızı soğan

1 kutu mısır konservesi

3-4 adet kornişon turşu

2 yemek kaşığı nar

1 yemek kaşığı zeytinyağı

1 tatlı kaşığı tuz

1 adet limonun suyu

1/3 demet dereotu

1/3 demet maydanoz

Yapılışı:

Maş fasulyesini bir gece önceden ıslatın.Islattığınız fasulyeleri 10-15 dakika haşlayın. Eğer vaktiniz yoksa hazır haşlanmış maş fasulyesi de kullanabilirsiniz. Malzemeleri ince ince kıyın. Haşlanan fasulyeleri soğutun. Cam bir kasede maş fasulyesi ve nar tanelerini karıştırın. Başka bir kasede nar ekşisi, zeytinyağı, tuz ve limon suyunu karıştırın. Hazırladığınız sosu maş fasulyesiyle karıştırın. En son ince kıyılmış dereotunu ekleyin ve salatanız hazır!

2. HELLİMLİ ISPANAK SALATASI

Malzemeler:

4 adet marul yaprağı

1/2 bağ roka

1 bağ ıspanak (ayıklanmış ve temizlenmiş)

15-20 adet cherry domates

1 adet küçük boy kırmızı soğan

100 gram hellim peyniri

1/4 su bardağı ceviz içi

Sosu için:

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 yemek kaşığı limon suyu

1 yemek kaşığı sirke

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı kekik

Yapılışı:

Tüm yeşillikleri bol su ile yıkayıp süzdükten sonra ellerinizle küçük parçalara ayırın. Domatesleri yıkayıp, ikiye bölün. Soğanın kabuklarını soyup ince ince kıyın. Yeşillikleri, domatesleri ve soğanı derin bir salata kabında karıştırın. Hellim peynirini ince ve uzun dilimler halinde kesin.Izgara ya da tavada kızartın. Cevizleri dilediğiniz boyutları getirin. Cevizleri ve kızaran hellim peynirlerini salatanıza ilave edin. Sos malzemelerini küçük bir kapta çalkalayarak iyice karıştırın ve tüm salatanın üzerine gezdirdikten sonra afiyetle tüketin!

3. MANTAR SALATASI

Malzemeler:

400 gram mantar

6 su bardağı su

1/2 adet limon suyu

1 adet kapya biber (küp küp doğranmış)

1 su bardağı konserve mısır

3 yemek kaşığı zeytinyağı

2 dal taze soğan (kıyılmış)

1/2 demet dereotu (kıyılmış)

2 adet kornişon salatalık turşusu (küp küp doğranmış)

1/2 adet limon suyu

1 çay kaşığı tuz

Yapılışı:

Mantarları yıkamadan, dış kısmını soyup temizleyin. Mantarları ince ince doğrayın. Bir tencereye haşlama suyunu ve mantarları ekleyin. Üzerine limon suyunu ekleyin ve 10 dakika haşlanmaya bırakın. Mantarları süzüp bir kaba alın. Üzerine doğranmış kapya biberi ve mısırları ilave edin. İnce ince doğranmış taze soğanı ekleyin. İnce kıyılmış dereotunu ekleyin. Küp küp doğradığınız kornişon turşuları da ekleyin. Limonu sıkın ve tüm malzemeleri güzelce karıştırın. Tuzu ekleyin ve tekrar karıştırın. Son olarak zeytinyağını ekleyin. Servis tabağına alın, üzerini dereotu ile süsleyin. Afiyet olsun!

4. TABBULE SALATASI

Malzemeler:

1 çay bardağı ince bulgur

1/2 çay bardağı sıcak su

1 adet limon suyu

1 demet taze nane

2 demet maydanoz

1 çay bardağı zeytinyağı

6 adet taze soğan

2 adet orta boy domates

4 dal taze nane

1 çay kaşığı tuz

Yapılışı:

Derin bir kaseye bulguru, sıcak suyu, limon suyunu, zeytinyağı ve tuzu koyup karıştırın ve kenarda bekletin. Maydanozu yıkadıktan sonra iyice kurutun ve bulgur tanesi kadar ufalana kadar bıçak ile kıyın.

Taze soğanı ve taze nane yapraklarını olabildiğince ince doğrayın. Domatesin kabuğunu soyun, içindeki sulu ve çekirdekli kısmı çıkarıp kalan etli parçaları çok ufak küpler halinde doğrayın. Doğradığınız malzemeleri bulgurlu karışımın olduğu kaseye alın alttan üste doğru harmanlayın ve taze olarak servis edin. Arzuya göre zeytinyağı ve limon suyu ilave edebilirsiniz. Hazırladığınız salatanızı afiyetle tüketin!

5. FERAH SALATASI

Malzemeler:

3 yaprak lolorosso (yıkanmış, kurulanmış)

3 yaprak kıvırcık marul (yıkanmış, kurulanmış)

4 adet cherry domates (halka kesilmiş)

4 adet çilek (4'e bölünmüş)

30 gram beyaz peynir (küp doğranmış)

4 adet kuru kayısı (ikiye kesilmiş)

6 adet ceviz

Sosu için:

3 yemek kaşığı zeytinyağı

1/4 adet limonun suyu

1 çay kaşığı taneli hardal

1 çay kaşığı ucu tuz

1 çay kaşığı ucu karabiber

Yapılışı:

Derin bir kaseye lolorosso ve marulları irice doğrayıp ekleyin. Üzerine çilek, cherry domates ve kayısıları ekleyin. Üzerine cevizleri irice kırıp ilave edin. Sos için; zeytinyağı, limon suyu, hardal, tuz ve karabiberi karıştırın. Salata malzemeleri ile sos malzemelerini birleştirin. Servis yapacağınız kaseye alın. Beyaz peynirleri ekleyin. Afiyet olsun!



