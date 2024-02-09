Vücudunuzda bulunan mantarlarla zayıflayın: Candida diyeti...

Yayınlanma: 09.02.2024 - 11:36

Güncelleme: 09.02.2024 - 16:42

Candida diyeti, vücuttaki candida mantarlarının kontrol altına alınmasını amaçlayan özel bir beslenme planıdır. Candida, vücutta yaygın olarak bulunan bir maya türüdür. Ancak bu mayanın aşırı çoğalması durumunda enfeksiyonlara neden olabilir. Bu diyette, şeker, beyaz un, maya ve bazı süt ürünleri gibi potansiyel tetikleyicilerden kaçınılarak mantarın büyümesi engellenmeye çalışılır.Peki Candida diyeti nedir ve nasıl yapılır? İşte ayrıntılar...

CANDIDA DİYETİ NEDİR?

Candida diyeti, bağırsak fonksiyonunu iyileştiren ve aşırı Candida büyümesini sağlayan şekerleri ortadan kaldırmayı sağlayan düşük şekerli, anti-inflamatuar bir diyet türüdür. Bu diyet, glutensiz tahıllar, bazı düşük şekerli meyveler, nişastalı olmayan sebzeler, bazı süt ürünleri ve fermente gıdalardan oluşmaktadır.

Bağırsak sağlığı güçlendirerek ve vücutta yaşayan bakteri ve maya dengesini sağlayarak şişkinlik, hazımsızlık, maya enfeksiyonları, uyuşukluk, mide bulantısı, ishal ve gaz gibi Candida semptomlarından kurturulabilir.

Candida diyeti bağışıklığı güçlendirmeyi, iltihabı azaltmayı ve bağırsak sağlığını iyileştirmeyi amaçlar. İlave şekerler, fermente gıdalar, gluten ve işlenmiş gıdaların tüketimini bırakmak, bu diyetin temel ilkelerindendir.

CANDIDA DİYETİ NASIL YAPILIR?

1. Aşama: Diyetin ilk aşamasında candida mantarının çoğalmasını önleyecek gıdalardan arındırılmış bir beslenme programı uygulanır. Bu nedenle şeker, beyaz un, maya ve alkol tüketimi kesinlikle yasaktır. İşlenmiş gıdalar ve şeker içeren meyveler bu aşamada kısıtlanır. Genel olarak 1. aşama beslenme programı; sebze ve protein ağırlıklı oluşturulur.

2. Aşama: Bu aşamada yasaklı gıdaların tüketilmemesi kuralı devam eder. Probiyotik açısından yüksek olan lahana turşusu, yoğurt ve kefir gibi gıdalar beslenme programına eklenir. 2. Aşama beslenme programına candida mantarının semptomları kaybolana dek devam edilmesi gerekir.

3. Aşama: Bu aşamada yasaklı olan gıdalar yavaş yavaş beslenme programına alınabilir. Böylece normal beslenme rutinine kademeli olarak geri dönülebilir. Meyveler bu aşamada serbest kılınır.

CANDIDA MANTARI SEMPTOMLARI NELERDİR?

Halk arasında kandida mantarı olarak bilinen mantar türü, temelde sindirim işlemini kolaylaştıran ve bağırsaklara yardımcı olan bir mantar türüdür. Tam adı candida albians olan mantar türü, bağırsak dışında ağız, cilt, ayak tırnakları ve vajina gibi bölgelerde yaşam alanına sahiptir. Artan mantar kolay yorulma, hızlı kilo alımı, eklem ağrıları ve hazımsızlık gibi sindirim problemlerine neden olur. Kişinin Candida mantarının artışını anlayabileceği semptomlar şu şekildedir:

Kronikleşen halsizlik ve yorgunluk hisleri.

Artan unutkanlık ve odaklanma problemleri.

Bağışıklık sistemi zayıflığı.

Sindirim sisteminde ortaya çıkan çeşitli problemler.

Ciltte ve vajinada yaşanabilecek mantar enfeksiyonları.

Sinüs enfeksiyonları.

CANDIDA DİYETİNDE NE YEMELİSİNİZ?

Candida diyetinde tüketilebilecek besinler aşağıda verilmiştir:

Az şekerli meyveler: Limon veavokado

Sebzeler: Enginar, kuşkonmaz,brokoli, Ispanak, domates, patlıcan, salatalık, kereviz, Soğan, lahana, kabak, patlıcan, sarımsak ve brüksel lahanası

Yüksek kaliteli protein: Yumurta, hindi, tavuk, sardalya ve somon

Sağlıklı yağlar: Avokado,hindistan cevizi yağı, zeytin, sızma zeytinyağı ve susam yağı

Şekersiz tatlandırıcılar: Stevia, erythritol ve ksilitol

Bazı süt ürünleri:Tereyağı, sade yoğurt, organik kefir ve ghee yağı

Yağlı tohumlar: Badem, keten tohumu ve ayçiçeği tohum

Baharatlar: Karabiber, kırmızı biber,tarçın, biberiye, dereotu, sarımsak, tuz, zencefil, zerdeçal ve kekik

Tahıllar: Chia tohumu,keten tohumu, karabuğday, yulaf kepeği ve kinoa

CANDIDA DİYETİNDE NE YEMEMELİSİNİZ?

Candida diyetinde yasaklı olan besinlerin listesi aşağıda verilmiştir:

Meyve çeşitleri; avokado ve limon hariç tüm meyveler

Tahıl grubu: Arpa, buğday, beyaz un ve pirinç gibi gluten içeren tüm tahıllar

Süt ürünleri; Krema, peynir altı suyu, süt ve peynir

Et grubu; Sucuk, salam, sosis, kılıç balığı ve kabuklu deniz balıkları ve domuz eti

Yağ grubu: Margarin, soya yağı, fıstık, kaju, antep fıstığı, kanola yağı ve ayçiçek yağı

Soslar: Ketçap, mayonez, barbekü sosu, soya sosu

Şekerli yiyecekler ve tatlandırıcılar: Şeker, bal, mısır şurubu ve pekmez

İçecekler: Kahve, gazlı içecekler, siyah çay, enerji içecekleri, meyve suları ve tüm alkollü içecekler

BİR GÜNLÜK CANDIDA DİYET LİSTESİ NASIL OLMALIDIR?

Kahvaltı:

6-7 adet yeşil veya siyah zeytin

2 adet haşlanmış yumurta

Domates ve salatalık

Ara Öğün:

Yeşil çay

5 adet badem

10 adet fındık

Öğlen:

100-120 gr Kırmızı et, tavuk eti veya balık

Haşlanmış brokoli, kuşkonmaz veya karnabahar (Üzerine zeytinyağlı, limonlu ve sarımsaklı sos eklenebilir)

1 kase yoğurt

Ara Öğün:

1 bardak kefir

2 adet ceviz içi

Akşam:

Zeytinyağlı sebze yemeği (Havuç, patates, bezelye hariç)

1 kase yoğurt

Salata (Çeyrek avokado veya 1 tatlı kaşığı hindistan cevizi yağı)

3 kaşık haşlanmış kinoa veya karabuğday

Ara Öğün:

1 kase yoğurt

1 tatlı kaşığı keten tohumu