1 Aralık hangi burç? 1 Aralık'ta hangi ünlüler doğdu?

01 Aralık 2022 Perşembe, 09:59

Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 10 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.

* Ateş grubuna giren burçlar sırasıyla; Koç (Öncü), Aslan (Sabit) ve Yay (Değişken)

* Toprak grubuna giren burçlar sırasıyla; Oğlak (Öncü), Boğa (Sabit) ve Başak (Değişken)

* Su grubuna giren burçlar sırasıyla; Yengeç (Öncü), Akrep (Sabit) ve Balık (Değişken)

* Hava grubuna giren burçlar sırasıyla; Terazi (Öncü), Kova (Sabit) ve İkizler (Değişken)

Peki, 1 Aralık hangi burç oluyor? 1 Aralık doğan kişi hangi burç olur? 1 Aralık'ta hangi ünlüler doğdu? 1 Aralık'ta doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?

1 ARALIK HANGİ BURÇ OLUYOR?

1 Aralık'ta doğan biri Yay burcu oluyor.

1 ARALIK'TA HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?

Bugün doğan Türk ünlüler şöyle:

1945 - Sevil Üstekin

1953 - Akif Hamzaçebi

1958 - Altan Gördüm

1961 - Mehmet Çevik

1973 - Abdurrahman Önül

1977 - Özgül Kavruk

1980 - Ceylan Ertem

Bugün doğan yabancı ünlüler:

1521 - Takeda Shingen

1580 - Nicolas-Claude Fabri de Peiresc

1761 - Marie Tussaud

1844 - Danimarkalı Alexandra

1931 - George Maxwell Richards

1937 - Vaira Vike Freiberga

1949 - Sebastián Piñera

1952 - Pegi Young

1957 - Vesta Williams

1974 - Costinha

1985 - John Coughlin

1985 - Janelle Monáe

1995 - James Wilson



