1 Aralık hangi burç? 1 Aralık'ta hangi ünlüler doğdu?
Burçlar ve astroloji ile ilgilenenler 1 Aralık'ta doğanların hangi burç olduğunu merak ediyor. 1 Aralık'ta doğan biri hangi burç olur? 1 Aralık'ta hangi ünülüler doğdu?
Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 10 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.
* Ateş grubuna giren burçlar sırasıyla; Koç (Öncü), Aslan (Sabit) ve Yay (Değişken)
* Toprak grubuna giren burçlar sırasıyla; Oğlak (Öncü), Boğa (Sabit) ve Başak (Değişken)
* Su grubuna giren burçlar sırasıyla; Yengeç (Öncü), Akrep (Sabit) ve Balık (Değişken)
* Hava grubuna giren burçlar sırasıyla; Terazi (Öncü), Kova (Sabit) ve İkizler (Değişken)
Peki, 1 Aralık hangi burç oluyor? 1 Aralık doğan kişi hangi burç olur? 1 Aralık'ta hangi ünlüler doğdu? 1 Aralık'ta doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?
1 ARALIK HANGİ BURÇ OLUYOR?
1 Aralık'ta doğan biri Yay burcu oluyor.
1 ARALIK'TA HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?
Bugün doğan Türk ünlüler şöyle:
1945 - Sevil Üstekin
1953 - Akif Hamzaçebi
1958 - Altan Gördüm
1961 - Mehmet Çevik
1973 - Abdurrahman Önül
1977 - Özgül Kavruk
1980 - Ceylan Ertem
Bugün doğan yabancı ünlüler:
1521 - Takeda Shingen
1580 - Nicolas-Claude Fabri de Peiresc
1761 - Marie Tussaud
1844 - Danimarkalı Alexandra
1931 - George Maxwell Richards
1937 - Vaira Vike Freiberga
1949 - Sebastián Piñera
1952 - Pegi Young
1957 - Vesta Williams
1974 - Costinha
1985 - John Coughlin
1985 - Janelle Monáe
1995 - James Wilson
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