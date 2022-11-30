30 Kasım hangi burç? 30 Kasım'da hangi ünlüler doğdu? Bugün doğanlar hangi burç oluyor?

30 Kasım 2022 Çarşamba, 10:19

Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 10 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.

* Ateş grubuna giren burçlar sırasıyla; Koç (Öncü), Aslan (Sabit) ve Yay (Değişken)

* Toprak grubuna giren burçlar sırasıyla; Oğlak (Öncü), Boğa (Sabit) ve Başak (Değişken)

* Su grubuna giren burçlar sırasıyla; Yengeç (Öncü), Akrep (Sabit) ve Balık (Değişken)

* Hava grubuna giren burçlar sırasıyla; Terazi (Öncü), Kova (Sabit) ve İkizler (Değişken)

Peki, 30 Kasım hangi burç oluyor? 30 Kasım'da doğan kişi hangi burç olur? 30 Kasım'da hangi ünlüler doğdu? 30 Kasım'da doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?

30 KASIM HANGİ BURÇ OLUYOR?

30 Kasım'da doğan biri yay burcu oluyor.

30 KASIM'DA HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?

Bugün doğan Türk ünlüler şöyle:

1929 - Doğan Babacan

1949 - Perran Kutman

1958 - Stacey Q

1976 - Murat Cemcir

1977 - Olivier Schoenfelder

1980 - Cem Adrian

1983 - Engin Apaydın

Bugün doğan yabancı ünlüler

1817 - Theodor Mommsen

1825 - William-Adolphe Bouguereau

1835 - Mark Twain

1869 - Gustaf Dalén

1874 - Winston Churchill

1896 - Ruth Gordon

1911 - Jorge Negrete

1915 - Henry Taube

1918 - Efrem Zimbalist

1920 - Virginia Mayo

1926 - Richard Crenna

1927 - Robert Guillaume

1929 - Dick Clark

1935 - Woody Allen

1947 - David Mamet

1952 - Mandy Patinkin

1965 - Ben Stiller

1969 - Amy Ryan

1972 - Christophe Beck

1975 - Mihrdad Minavend

1975 - Adnan Gušo, Bosnalı futbolcu

1975 - Mindy McCready

1975 - Omar Milanetto

1978 - Clay Aiken

1983 - Guillaume Gouix,

1984 - Nigel de Jong

1984 - Francisco Sandaza

1985 - Kaley Cuoco

1986 - Jordan Farmar