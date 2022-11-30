30 Kasım hangi burç? 30 Kasım'da hangi ünlüler doğdu? Bugün doğanlar hangi burç oluyor?
Burçlar ve astroloji ile ilgilenenler 30 Kasım'da doğanların hangi burç olduğunu merak ediyor. 30 Kasım'da doğan biri hangi burç olur? 30 Kasım'da hangi ünülüler doğdu?
Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 10 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.
* Ateş grubuna giren burçlar sırasıyla; Koç (Öncü), Aslan (Sabit) ve Yay (Değişken)
* Toprak grubuna giren burçlar sırasıyla; Oğlak (Öncü), Boğa (Sabit) ve Başak (Değişken)
* Su grubuna giren burçlar sırasıyla; Yengeç (Öncü), Akrep (Sabit) ve Balık (Değişken)
* Hava grubuna giren burçlar sırasıyla; Terazi (Öncü), Kova (Sabit) ve İkizler (Değişken)
Peki, 30 Kasım hangi burç oluyor? 30 Kasım'da doğan kişi hangi burç olur? 30 Kasım'da hangi ünlüler doğdu? 30 Kasım'da doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?
30 KASIM HANGİ BURÇ OLUYOR?
30 Kasım'da doğan biri yay burcu oluyor.
30 KASIM'DA HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?
Bugün doğan Türk ünlüler şöyle:
1929 - Doğan Babacan
1949 - Perran Kutman
1958 - Stacey Q
1976 - Murat Cemcir
1977 - Olivier Schoenfelder
1980 - Cem Adrian
1983 - Engin Apaydın
Bugün doğan yabancı ünlüler
1817 - Theodor Mommsen
1825 - William-Adolphe Bouguereau
1835 - Mark Twain
1869 - Gustaf Dalén
1874 - Winston Churchill
1896 - Ruth Gordon
1911 - Jorge Negrete
1915 - Henry Taube
1918 - Efrem Zimbalist
1920 - Virginia Mayo
1926 - Richard Crenna
1927 - Robert Guillaume
1929 - Dick Clark
1935 - Woody Allen
1947 - David Mamet
1952 - Mandy Patinkin
1965 - Ben Stiller
1969 - Amy Ryan
1972 - Christophe Beck
1975 - Mihrdad Minavend
1975 - Adnan Gušo, Bosnalı futbolcu
1975 - Mindy McCready
1975 - Omar Milanetto
1978 - Clay Aiken
1983 - Guillaume Gouix,
1984 - Nigel de Jong
1984 - Francisco Sandaza
1985 - Kaley Cuoco
1986 - Jordan Farmar
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