29 Kasım hangi burç? 29 Kasım'da hangi ünlüler doğdu?
Burçlar ve astroloji ile ilgilenenler 29 Kasım'da doğanların hangi burç olduğunu merak ediyor. 29 Kasım'da doğan biri hangi burç olur? 29 Kasım'da hangi ünülüler doğdu?
Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 10 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.
* Ateş grubuna giren burçlar sırasıyla; Koç (Öncü), Aslan (Sabit) ve Yay (Değişken)
* Toprak grubuna giren burçlar sırasıyla; Oğlak (Öncü), Boğa (Sabit) ve Başak (Değişken)
* Su grubuna giren burçlar sırasıyla; Yengeç (Öncü), Akrep (Sabit) ve Balık (Değişken)
* Hava grubuna giren burçlar sırasıyla; Terazi (Öncü), Kova (Sabit) ve İkizler (Değişken)
Peki, 29 Kasım hangi burç oluyor? 29 Kasım'da doğan kişi hangi burç olur? 29 Kasım'da hangi ünlüler doğdu? 29 Kasım'da doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?
29 KASIM HANGİ BURÇ OLUYOR?
29 Kasım'da doğan biri Yay burcu oluyor.
29 KASIM'DA HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?
Bugün doğan Türk ünlüler şöyle:
1861 - Kamil Akdik
1881 - Mustafa Abdülhalik Renda
1908 - Afet İnan
1934 - Nesrin Sipahi
1943 - Semra Sar
1978 - Esin Doğan
1978 - Selin İşcan
1979 - Gökhan Öze
1983 - Aylin Tezel
Bugün doğan yabancı ünlüler:
1427 - Zhengtong
1899 - Emma Morano
1902 - Carlo Levi
1915 - Billy Strayhorn
1917 - Pierre Gaspard-Huit
1931 - Shintaro Katsu
1932 - Jacques Chirac
1935 - Thomas Joseph O’Brien
1945 - Hana Maciuchová
1947 - Petra Kelly
1952 - Jeff Fahey
1959 - Rahm Emanuel
1969 - Mariano Rivera
1982 - Gemma Chan
1984 - Katlego Mphela
1985 - Evangelia Aravani
1988 - Clémence Saint-Preux
1990 - Diego Boneta
1990 - Yacouba Sylla
1995 - Laura Marano
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