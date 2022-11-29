29 Kasım hangi burç? 29 Kasım'da hangi ünlüler doğdu?

29 Kasım 2022 Salı, 10:34

Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 10 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.

* Ateş grubuna giren burçlar sırasıyla; Koç (Öncü), Aslan (Sabit) ve Yay (Değişken)

* Toprak grubuna giren burçlar sırasıyla; Oğlak (Öncü), Boğa (Sabit) ve Başak (Değişken)

* Su grubuna giren burçlar sırasıyla; Yengeç (Öncü), Akrep (Sabit) ve Balık (Değişken)

* Hava grubuna giren burçlar sırasıyla; Terazi (Öncü), Kova (Sabit) ve İkizler (Değişken)

Peki, 29 Kasım hangi burç oluyor? 29 Kasım'da doğan kişi hangi burç olur? 29 Kasım'da hangi ünlüler doğdu? 29 Kasım'da doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?

29 KASIM HANGİ BURÇ OLUYOR?

29 Kasım'da doğan biri Yay burcu oluyor.

29 KASIM'DA HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?

Bugün doğan Türk ünlüler şöyle:

1861 - Kamil Akdik

1881 - Mustafa Abdülhalik Renda

1908 - Afet İnan

1934 - Nesrin Sipahi

1943 - Semra Sar

1978 - Esin Doğan

1978 - Selin İşcan

1979 - Gökhan Öze

1983 - Aylin Tezel

Bugün doğan yabancı ünlüler:

1427 - Zhengtong

1899 - Emma Morano

1902 - Carlo Levi

1915 - Billy Strayhorn

1917 - Pierre Gaspard-Huit

1931 - Shintaro Katsu

1932 - Jacques Chirac

1935 - Thomas Joseph O’Brien

1945 - Hana Maciuchová

1947 - Petra Kelly

1952 - Jeff Fahey

1959 - Rahm Emanuel

1969 - Mariano Rivera

1982 - Gemma Chan

1984 - Katlego Mphela

1985 - Evangelia Aravani

1988 - Clémence Saint-Preux

1990 - Diego Boneta

1990 - Yacouba Sylla

1995 - Laura Marano



























