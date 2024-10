Bağışıklık sistemine iyi gelen 6 destek

08 Ekim 2024 Salı

Okulların açılmasıyla beraber hastalıklar arttı. Her zaman böyle olmuyor mu? Virüsler, bakteriler okulların açılmasını bekliyor. Eve giren virüsler anne, baba, çocuklar arasında gezmeye başlıyor. İşte tam da bu sebepten ben eylül’de bağışıklık sistemini bu savaşa hazırla derim. Yani mümkünse, hstalanmadan, öncesinde hazırlıklara başlamak iyidir. Herkes için şart değil ama küçük çocuğunuz var ise, okul veya kalabalık işyerlerinde çalışıyorsanız, yada alerjik bir yapıya sahipseniz, çok sık hastalanıyorsanız o zaman bağışıklık sistemini güçlendirmekte fayda var.

PEKİ NASIL GÜÇLENDİRELİM?

Önce iyi besleniyor muyuz kontrol edelim. Hastalıklara karşı bizi koruyacak olanlar hangi besinler? Sebzeler ve meyveler! Bütünüyle düşünürsek iyi beslenme, iyi bir uyku, aktif bir hayat bağışıklık sisteminin daha güçlü olması demektir. Ama özellikle sebzeler bağışıklık sistemine büyük destek olurlar. Toksinleri atarlar, bizi güçlendirirler, savaşırlar, korurlar. Özellikle şimdi artık pazarda manavda yerini alan brokoli, karnabahar, lahana, pırasa çok değerli antioksidanlar içerir. Soğan-sarımsak ise yaz kış vazgeçilmez koruyucularınızdan. Her gün 1-2 adet taze meyve tüketin. Her meyvenin koruyucu özelliği var, sadece portakali mandalina değil, elma, armut, yaban mersini... Her gün mevsime uygun bir meyve olsun. Yoğurt , en güzel probiyotik! Her gün yoğurt yemeye çalışın. Ayran, cacık da olur tabii. Su çok çok önemli. Temizlik gibi düşünün, susuz bağışıklık eksik demektir. Tüm bunlara ilave olarak ne içelim, ne kullanalım derseniz işte bağışıklık sisteminin sevdiği 5 destek.

OMEGA-3 (BALIK YAĞI)

Balık yağının beyne iyi geldiğini, hafızayı koruduğunu zeka gelişimini desteklediğini , unutkanlığa karşı iyi geldiğini biliyoruz. Peki, bağışıklık sistemine iyi geldiğini biliyor musunuz? Evet, yayınlar iyi haberler veriyor. Omega-3 sadece beyin değil, kalp ve damarlara da iyi geliyor. Bağışıklığı de destekliyor. Haftada 2 gün balık yiyelim. Yiyemediğimiz günlerde güvenilir balık yağlarından kullanalım. Sertifikalarını kontrol etmeden almayın. Ağır metal içermeyen destekleri kullanabilirsiniz.

D VİTAMİNİ!

Pandemide popüler olsa da aslında D vitamini her zaman görevini yaptı. Bağışıklık sistemi üzerine etkisini ıspatladı. Artık her gün D vitamini ihtiyacımızın olduğunu biliyoruz. Güneşli bir ülkede olsak da kan tahlillerinde ne kadar düşük çıktığını belki duydunuz belki de kendi tahlilinizde gördünüz. D vitamini her anlamda genel sağlığımız üzerine büyük bir etkiye sahip. Bebeklerde 400 ıu, çocuklarda 600 ıu, yetişkinlerde ise 1000 ıu D vitamini almamız gerekiyor.

PROBİYOTİKLER

Her yoğurt yiyelim. Fermente gıdaları arttıralım. Turşu yiyelim mi? Yiyelim! Ama yetiyor mu? Maalesef hayır. Artık hiç bir besin eskisi gibi değil, iyi bakterileri bile eskisi kadar rahat alamıyoruz. Bu sebeple, biraz destek lazımsa bedenimizi koruyan bu bakterileri yani probiyotikleri unutmayalım. Ailecek kullanabilirsiniz. Sadece sindirim sisteminde sorun varsa kullanılan probiyotikler artık bir çok hastalığa karşı koruma amaçlı kullanılıyor. Belki her gün değil ama kış boyunca ihtiyacınız olabilir.

PROPOLİS

Propolis ve arı ürünleri artık daha çok hayatımıza girdi. Alerjisi olanlar kullanamaz ama eğer alerjiniz yok ise arı ürünleri bağışıklığımızı çok güzel destekliyor. Propolis antimikotik, antiviral ve antibakteriyel özelliğe sahiptir. Hastalanmadan kullanırsanız koruyucu özelliğinden faydalanabilirsiniz. Sadece dikkat etmeniz gerekir ki bu destekleri mutlaka eczaneden alın. İçinde ne olduğunu bilmediğiniz ürünleri almayın. Kendimi koruyacağım derken zarar vermeyin. Aman dikkat.

C VITAMİNİ VE ÇİNKO

Her zaman akla ilk gelen ve hâlâ en güvenilir yöntemlerinden biri de bağışıklığı desteklemek istediğimizde bu ikiliyi kullanmak. Hastalık öncesinde de sırasında da alabilirsiniz. Meyvelerden ve salatalardan c vitamini, kuruyemişlerden de çinko alıyoruz. Mutlaka beslenmenizde bunların olmasını sağlayın.

ZENCEFİL-ZERDEÇAL

Çayını için, tozunu yiyin. Nasıl isterseniz ama bu iki baharatın bedenimizde çok güzel bir temizlik yaptığını unutmayın. Benim özellikle tavsiyem, taze çekilmiş toz baharatını alın. Balın içine 1 çay kaşığı zerdeçal, 1 çay kaşığı zencefil ekleyin ve macun haline getirin. Hastalanıyor gibi olduğunuzda 1 kaşık tüketin.