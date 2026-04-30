1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde hangi metro duraklarının kapalı olduğu merak ediliyor. Yurttaşlar toplu taşımanın çalışıp çalışmadığını araştırıyor. Peki, 1 Mayıs'ta toplu taşıma çalışıyor mu? Yarın hangi metro durakları kapalı? 1 Mayıs 2026 Cuma günü Taksim kapalı mı? İşte ayrıntılar...

1 MAYIS'TA TOPLU TAŞIMA ÇALIŞIYOR MU?

1 Mayıs Cuma günü toplu taşıma çalışıyor. Ancak yapılan açıklamalara göre çeşitli toplu taşıma araçlarının seferlerinde düzenlemeler yapıldı.

Metro (M2 Hattı): Taksim ve Şişhane istasyonları geçici olarak hizmete kapalı olacaktır.

Füniküler: F1 Kabataş-Taksim hattı seferleri durdurulmuştur.

Vapur/Motor: Beşiktaş ve Kabataş iskelelerinde seferlerde düzenlemeler ve kısıtlamalar yapılabilir.

Otobüs ve Metrobüs: Genel olarak hizmet vermeye devam edecek ancak güzergah değişiklikleri ve yoğunluk bazlı durak iptalleri yaşanabilir.

1 MAYIS'TA HANGİ METRO DURAKLARI KAPALI?

Taksim ve Şişhane istasyonları 1 Mayıs Cuma günü kapalı olacak.

YARIN TAKSİM KAPALI MI?

İstanbul'da güvenlik önlemleri kapsamında özellikle Beyoğlu ve Beşiktaş bölgelerinde geniş çaplı kısıtlamalar uygulanacaktır.

TRAFİĞE KAPATILACAK YOLLAR (SABAH 06.00 İTİBARIYLA)

Taksim Meydanı: Meydana çıkan tüm giriş ve çıkışlar.

Sıraselviler Caddesi: Tamamen trafiğe kapatılacaktır.

İstiklal Caddesi: Caddeye çıkan tüm ara sokaklar.

Şişhane: Bağlantı yolları ve çevre sokaklar.

Kabataş: İskele çevresi ve bağlantı yolları.

Barbaros Bulvarı: Kısmi şerit kapatmaları ve yönlendirmeler yapılacaktır.