1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde hangi metro duraklarının kapalı olduğu merak ediliyor. Yurttaşlar toplu taşımanın çalışıp çalışmadığını araştırıyor. Peki, 1 Mayıs'ta toplu taşıma çalışıyor mu? Yarın hangi metro durakları kapalı? 1 Mayıs 2026 Cuma günü Taksim kapalı mı? İşte ayrıntılar...
1 MAYIS'TA TOPLU TAŞIMA ÇALIŞIYOR MU?
1 Mayıs Cuma günü toplu taşıma çalışıyor. Ancak yapılan açıklamalara göre çeşitli toplu taşıma araçlarının seferlerinde düzenlemeler yapıldı.
Metro (M2 Hattı): Taksim ve Şişhane istasyonları geçici olarak hizmete kapalı olacaktır.
Füniküler: F1 Kabataş-Taksim hattı seferleri durdurulmuştur.
Vapur/Motor: Beşiktaş ve Kabataş iskelelerinde seferlerde düzenlemeler ve kısıtlamalar yapılabilir.
Otobüs ve Metrobüs: Genel olarak hizmet vermeye devam edecek ancak güzergah değişiklikleri ve yoğunluk bazlı durak iptalleri yaşanabilir.
1 MAYIS'TA HANGİ METRO DURAKLARI KAPALI?
Taksim ve Şişhane istasyonları 1 Mayıs Cuma günü kapalı olacak.
YARIN TAKSİM KAPALI MI?
İstanbul'da güvenlik önlemleri kapsamında özellikle Beyoğlu ve Beşiktaş bölgelerinde geniş çaplı kısıtlamalar uygulanacaktır.
TRAFİĞE KAPATILACAK YOLLAR (SABAH 06.00 İTİBARIYLA)
Taksim Meydanı: Meydana çıkan tüm giriş ve çıkışlar.
Sıraselviler Caddesi: Tamamen trafiğe kapatılacaktır.
İstiklal Caddesi: Caddeye çıkan tüm ara sokaklar.
Şişhane: Bağlantı yolları ve çevre sokaklar.
Kabataş: İskele çevresi ve bağlantı yolları.
Barbaros Bulvarı: Kısmi şerit kapatmaları ve yönlendirmeler yapılacaktır.