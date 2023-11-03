Yakıt tankeri şarampole yuvarlandı: 2 kişi hayatını kaybetti!
Şırnak'ta yakıt tankerinin şarampole devrildiği kazada ağır yaralanan ve hastaneye kaldırılan Hasan Berk ile Mehmet Tuncer, kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı aktarıldı.
Şırnak'ta Kasrik beldesi Koçbeyi Mahallesi Tames rampası mevkiinde 01.00 sıralarında bir kaza meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre; sürücüsü ve plakası bilinmeyen yakıt tankeri, kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada tankerdeki Hasan Berk ile Mehmet Tuncer, ağır yaralandı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI!
İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan yaralılar, kurtarılamadı. Cenazeler, otopsi için morga götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Atatürk'e benzeyen adam 29 Ekim'de çifte bayram yaşadı
- Lübnan’dan fırlatılan roket İsrail’e düştü
- İYİ Parti'de kritik istifa!
- Hatay’ın altını üstüne getirecekler!
- Salonda dikkat çeken pankart!
- Laik eğitime yine hançer!
- 'Tekrarlayacağız'
- Enflasyonda aylık seri sürüyor!
- Ünlü sanatçı beyin tümörü ameliyatı oldu
- Memur ve emeklilerin maaş zammı ne kadar olacak?