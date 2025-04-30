Yayınlanma: 30.04.2025 - 23:01

Güncelleme: 30.04.2025 - 23:01

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde hastane, sağlık ocağı ve eczanelerin açık olup olmadığı yurttaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, 1 Mayıs'ta hastane, sağlık ocağı ve eczaneler açık mı? Eczane ve sağlık ocağı neden kapalı? İşte ayrıntılar...

1 MAYIS'TA HASTANELER AÇIK MI?

1 Mayıs'ta hastanelerin acil servis bölümleri açık olacak.

1 MAYIS'TA ECZANELER AÇIK MI?

1 Mayıs resmi tatil olduğu için sadece nöbetçi eczaneler açık olacak.

1 MAYIS'TA SAĞLIK OCAĞI AÇIK MI?

1 Mayıs resmi tatil olduğu için sağlık ocakları kapalı olacak.