1 Mayıs'ta hastane, sağlık ocağı ve eczaneler açık mı? Eczane ve sağlık ocağı neden kapalı?

1 Mayıs'ın resmi tatil olması nedeniyle "hastane, eczane ve sağlık ocakları açık mı" sorusu yurttaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, 1 Mayıs'ta hastane, sağlık ocağı ve eczaneler açık mı? Eczane ve sağlık ocağı neden kapalı?

1 Mayıs'ta hastane, sağlık ocağı ve eczaneler açık mı? Eczane ve sağlık ocağı neden kapalı?
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 30.04.2025 - 23:01

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde hastane, sağlık ocağı ve eczanelerin açık olup olmadığı yurttaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, 1 Mayıs'ta hastane, sağlık ocağı ve eczaneler açık mı? Eczane ve sağlık ocağı neden kapalı? İşte ayrıntılar...

1 MAYIS'TA HASTANELER AÇIK MI?

1 Mayıs'ta hastanelerin acil servis bölümleri açık olacak.

1 MAYIS'TA ECZANELER AÇIK MI?

1 Mayıs resmi tatil olduğu için sadece nöbetçi eczaneler açık olacak.

1 MAYIS'TA SAĞLIK OCAĞI AÇIK MI?

1 Mayıs resmi tatil olduğu için sağlık ocakları kapalı olacak.


Etiketler: #1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü #eczane #sağlık ocağı #Hastane

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