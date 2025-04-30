1 Mayıs'ta hastane, sağlık ocağı ve eczaneler açık mı? Eczane ve sağlık ocağı neden kapalı?
1 Mayıs'ın resmi tatil olması nedeniyle "hastane, eczane ve sağlık ocakları açık mı" sorusu yurttaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, 1 Mayıs'ta hastane, sağlık ocağı ve eczaneler açık mı? Eczane ve sağlık ocağı neden kapalı?
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde hastane, sağlık ocağı ve eczanelerin açık olup olmadığı yurttaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, 1 Mayıs'ta hastane, sağlık ocağı ve eczaneler açık mı? Eczane ve sağlık ocağı neden kapalı? İşte ayrıntılar...
1 MAYIS'TA HASTANELER AÇIK MI?
1 Mayıs'ta hastanelerin acil servis bölümleri açık olacak.
1 MAYIS'TA ECZANELER AÇIK MI?
1 Mayıs resmi tatil olduğu için sadece nöbetçi eczaneler açık olacak.
1 MAYIS'TA SAĞLIK OCAĞI AÇIK MI?
1 Mayıs resmi tatil olduğu için sağlık ocakları kapalı olacak.
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