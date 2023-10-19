10 milyon dolar karşılığında bile kimse kalmayı kabul etmiyor

Yayınlanma: 19.10.2023 - 17:14

Güncelleme: 19.10.2023 - 17:14

Paris'teki ünlü yeraltı mezarlarının ardında cesetlerin yüzerek evlere dolduğu, ürkütücü bir hikaye var. Sosyal medyada 10 milyon dolar karşılığında bu mezarlarda kalıp kalmama tartışması yapıldı. Twitter önceki günlerde ilginç bir tartışmaya sahne oldu. Creepy.org adını kullanan bir Twitter kullanıcısı, 10 milyon dolar karşılığında Fransa başkenti Paris'in yeraltı mezarlarında kalıp kalmayacaklarını sorunca kullanıcıların önemli bir kısmı açıkça isteksiz olduklarını belirtti.

Independent'in haberine göre, gönderiye yorum yapan bazı kullanıcılar, ölülere saygısızlık etmek istemediklerini söylerken, bu mezarlardaki kafatasları ve kemik yığınlarından korkanlar da vardı.

Bu yeraltı mezarları, 18. yüzyılda Paris'teki mezarların taşması ve cesetlerin hastalık yayması sonucu inşa edilmişti. Fransa Kralı XV. Louis, 1763'te mezarlıklardan gelen pis koku nedeniyle başkentin içine daha fazla ceset yerleştirilmemesini emretmişti. Ancak Kilise, bir alternatif bulunana kadar insanları şehir içinde gömmeye devam etti. Ayrıca halihazırda gömülmüş olan cesetler de mezarlıklarda kaldı ve onların taşınması için hiçbir plan yapılmadı. 1780'de bu cesetlerden bazıları aylarca süren şiddetli yağmurdan sonra mezarlıklardan çıkarak sürüklendi ve hatta bir duvarın yıkılması sonucu Les Innocents mezarlığındaki cesetler bir evin içine doldu. Tüm bunların sonucunda salgın hastalıklar baş gösterdi ve şehirdeki 6 milyon cesedi yeniden gömmek için bir plan yapıldı. Bu plan, cesetleri şehrin hemen dışındaki terk edilmiş madenler ve tünellere yerleştirmekti. Yoksul işçiler bu görevi üstlendi ve yeraltı mezarları bu şekilde oluşturuldu.

MEZARLIKTA KALMA YARIŞMASI DÜZENLENDİ

İlk başta tünellerde kemik ve kafatasları düzensiz biçimde yerleştirilmiş ve bir karmaşa oluşturmuştu. Ancak 19. yüzyılda yeraltı mezarlarında çalışmalar başladı ve mezarlar mozole halinde düzenlendi. Diğer yandan daha önce bazı insanlar geceyi yeraltı mezarlarında geçirmeyi kabul etmişti.

2015'te ev paylaşım uygulaması Airbnb, bir Cadılar Bayramı yarışması başlatmıştı. Yarışmaya katılan iki kişi, geceyi bu yeraltı mezarında geçirmeyi kabul etmişti. Yarışmayı kazanan Brezilyalı Pedro Arruda, AP'ye verdiği röportajda şu ifadeleri kullanmıştı: Oradakiler hayatta olsaydı çok daha fazla korkardım.