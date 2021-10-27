'10 milyon liram olsa müziği bırakırım' diyen İrem Derici: "25 bin lira yollayan oldu"

27 Ekim 2021 Çarşamba, 12:51

Şarkıcı İrem Derici, YouTube’da yayınlanan, Seçkin Süngüç ve Fezi Altun’un sunduğu “Bize Kaldı” programına konuk oldu. Şarkıcı, burada dikkat çeken açıklamalar yaptı.

Derici, geçen yıl Instagram canlı yayınında '10 milyon liram olsa müziği bırakırım' demesiyle ilgili, “IBAN paylaştım. Millet takır takır para yollamaya başladı" ifadelerini kullandı.

"25 BİN LİRA YOLLAYAN OLDU"

Ünlü popçu, "Üç gün boyunca asistanımla oturduk paraları iade ettik. 25 bin lira yollayan oldu. Sonradan o kişinin niyeti ortaya çıktı. Çok beğeniyormuş falan" şeklinde konuştu.

"Ben ona geri gönderiyorum parayı, o bana tekrar atıyor. Muhasebecimi aradım, hesabımı kapattık sonra" diyen Derici, herkese paralarını geri gönderdiklerini söyledi.

'LERZAN MUTLU'YA TERBİYESİZ MESAJLAR ATTIM'

Kendisine Instagram’dan, “İrem’ciğim; uyuyamıyoruz. Evde müziği bu saatte kapasan mı artık! Bangır bangır! WhatsApp’ını okundu yapmazsın sen! Buradan yazayım dedim. Sabah saat: 04:00! Binaları villa gibi, etrafında insan yokmuş gibi davrananlara pes! Diskonun bitmesini bekliyoruz” diye yazan Lerzan Mutlu ile ilgili yeni açıklamalarda bulunan Derici, şunları kaydetti:

“30 Haziran akşamı evde küçük bir flörtüm oldu. Müziği biraz açmışım. Öyle saçma sapan bir hoparlörüm var ki, şarjı dolunca kendini tekrar açıyor. Bir açılmış, hoparlörden müzik sabah 7’ye kadar bangır bangır. Sızmışım duymadım. Sabah bir kalktım, (Lerzan Mutlu’nun paylaşımlarıyla) Türkiye çalkalanıyor. Uyku sersemi Lerzan’a terbiyesizce mesajlar attım, ona rağmen beni affetti. Kendisinden özür diledim.”