10 yıldır kayıp olan kedi, mikroçip sayesinde evine döndü
İskoçya'nın Aberdeen şehrinde 10 yıl önce kaybolan Forbes isimli kedi, mikroçipindeki telefon numarası sayesinde sahiplerine kavuştu.
Aberdeen'de bulunan bir kedinin üzerinde mikroçip taraması
yapıldı ve çipte yer alan telefon numarası aranarak kayıp kedinin sahipleriyle
iletişim kuruldu.
Kaybolduğu yerden iki mil uzakta bulunan kedinin
Edinburgh'da yaşayan sahipleri, 12 yaşındaki Forbes hayatlarına geri döndüğü
için büyük şaşkınlık ve mutluluk yaşadı.
Sputnik Türkiye’de yer akan habere göre; kedinin
sahiplerinden Neil Henderson, yavruyken edindikleri Forbes, Mart 2011'de
kaybolduğunda perişan olduklarını ve onunla aralarında çok özel bir bağ
kurduklarını ifade etti.
Henderson, "O kadar eşsiz ve arkadaş canlısı bir
karakterdi ki ona kesinlikle hayrandık. Kaybolduktan sonra arkadaşımız
posterler yaptı ve Rosemount'ta yaşadığımız bölgede kapı kapı dolaştık. İçeride
kilitli olabileceğini düşündüğümüz için insanlardan garajları ve hangarları
kontrol etmelerini istedik. Sekiz ya da dokuz ay sonra ne yazık ki en kötüsünün
olabileceğinin farkına varmak zorunda kaldık" dedi.
“BU, BİR RÜYANIN GERÇEKLEŞMESİ”
Kayıp kedisinin bulunduğunu öğrendiğinde şaşkınlık
yaşadığını söyleyen Henderson, "Onu bir daha göreceğimizi hiç
düşünmemiştik. Sanki kapanmış bir sayfa yeniden açıldı. Bu, bir rüyanın
gerçekleşmesi" ifadelerini kullandı.
Hayvan kurtarma görevlisi Greg Stevenson da Forbes'ı fark ettiklerinde mikroçipindeki telefon numarasıyla iletişime geçtiklerini ve kedinin sahiplerine ulaştıklarını belirterek "Forbes'un ne kadar süredir kayıp olduğunu duyunca çok şaşırdım. Forbes'un bunca zaman nerede olduğunu veya hangi maceralara atılmış olabileceğini bilmemizin hiçbir yolu yok" diye konuştu.
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