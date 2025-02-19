100 yıl sonra bir ilk: Son firavun mezarı ortaya çıktı
Mısır'da 18'inci Firavun Hanedanlığı krallarına ait son firavun mezarı ortaya çıkarıldı.
Mısır’da arkeologlar, 100 yıl sonra ilk kez bir kraliyet mezarının keşfedildiğini duyurdu.
Yaklaşık 3 bin 500 yıl önce hüküm süren Kral 2’nci Tutmosis'e ait mezar, Batı Luksor’daki ünlü Krallar Vadisi’nde bulundu.
Tutankhamun’un mezarının 1922’de ortaya çıkarılmasından sonra, Mısır’da keşfedilen ilk kraliyet mezarı olan bu yapının girişi ve ana geçidi 2022 yılında tespit edildi.
Son kazılarda ise mezarın Kral 2’nci Tutmosis’e ait olduğunu kanıtlayan yeni bulgulara ulaşıldı.
Mezar, kralın ölümünden kısa bir süre sonra yaşanan sel baskınlarına maruz kalması nedeniyle deforme olmuş bir şekilde çıkarıldı.
2’nci Tutmosis, Mısır’ın 18. Hanedanlığı’nın dördüncü firavunuydu. 30 yaşında hayatını kaybeden kralın saltanatının 3 yıl sürdüğü düşünülüyor.
Mısır’ın 18. Hanedanlığı ise 200 yıldan fazla hüküm sürdü.
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