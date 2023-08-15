101 yaşındaki doktor asla yapmadığı 5 şeyi açıkladı

Yayınlanma: 15.08.2023 - 12:28

Güncelleme: 15.08.2023 - 12:28

Dünyanın en yaşlı prestisyen hekimi olan Howard Tucker aslan yapmadığı 5 şeyi CNBC'de kaleme aldı. Tucker'a göre uzun yaşamda iyi genler ve şans size bir avantaj sağlayabilir, yaşam tarzı kuralları da büyük önem taşıyor.

İşte Howard Tucker'dan uzun yaşamın 5 sırrı

1.GÜNLERİMİ EMEKLİ GİBİ GEÇİRMİYORUM

75 yılı aşkın bir süredir çalışıyorum ve hatta Guinness Dünya Rekorları tarafından dünyanın en yaşlı pratisyen hekimi seçildim . 65 yıllık eşim Sara da 89 yaşında psikanaliz ve psikiyatri ile uğraşıyor.

Pandemi sürecinde haftada beş altı gün hastaları tedavi ettim. Sonra haftada üç gün kadar tıp fakültesinde ders vermeye geçtim.

Çalışmadığım zamanlarda dört çocuğum ve 10 torunumla yürüyüş yapmayı ve Cleveland maçlarını izlemeyi seviyorum.

Sevdiğiniz bir kariyere sahip olduğunuz için şanslıysanız ve hala çalışabiliyorsanız, emekliliği ertelemeyi düşünün . Emekli olan ve günlük rutinlerinde aktif olmayan birçok insan, bilişsel gerileme riski altındadır.

2. FORMDAN ÇIKMAMA İZİN VERMEM

80'li yaşlarımın sonlarına kadar yüzmek, koşmak, yürüyüş yapmak ve kayak yapmak beni güçlü ve sağlıklı tuttu.

Artık kayak yapmasam ve eskisi kadar aktif olmasam da, haftanın çoğu günü koşu bandımda koşmaya çalışıyorum. Arka planda klasik filmleri izlemek, can sıkıntısını biraz gidermeye yardımcı olur.

Çalışmalar, dışarıda 15 dakikalık bir yürüyüş kadar basit bir şeyin erken ölüm riskinizi neredeyse %25 oranında azaltabileceğini bulmuştur.

3. SİGARA İÇMEM

1930'larda lisedeyken babama sigarayı bırakmak istediğimi söyledim.

Doktorların ağızlarından sarkan bir sigarayla hastalara “iştahınızı kesip sinirlerinizi yatıştıracağı” için sigarayı bırakmalarını söylediği tıbbi toplantılara katıldığımı hatırlıyorum.

Günümüzde sigara içmenin kansere, felce, periferik arter hastalığına, koroner arter hastalığına ve diğer pulmoner ve kardiyovasküler hastalıklara yol açtığını biliyoruz .





4. KENDİMİ KISITLAMAM

Ölçülü olmak, hayatı dolu dolu yaşamamıza izin verirken aynı zamanda aşırıya kaçmamızı ve uzun vadede sağlığımızı etkilememizi engeller.

Ara sıra bir martini ve biftek yerim ama her gün değil. Sara mükemmel bir şef ve sağlıklı ve çeşitli beslenmeme yardımcı oldu. Her öğünde salata yeriz, brokoli ve Brüksel lahanası gibi yeşilliklerin tadını çıkarırız.

Uzun ömürlülüğün gerçek sırrı, sır olmamasıdır. Ama her gün yaşar ve bir kez ölürüz, bu yüzden sahip olduğumuz zamanı en iyi şekilde değerlendirmeliyiz.

5. BİLGİMİN BOŞA GİTMESİNE İZİN VERMEM

Yetmiş yılı aşkın bir süredir nöroloji pratiği yapmış biri olarak, tıbbın lobotomilerden en son bilgisayarlı görüntüleme tekniklerine doğru evrildiğine tanık oldum.

Tıp asistanlarıma ve öğrencilerime öğretmekten büyük zevk alıyorum ve onlardan da çok şey öğreniyorum.

Hayatımla ilgili yaklaşan belgesele de katılıyorum . Uzun kariyerimin hikayelerini gelecek nesille paylaşmak benim için bir zevkti.



