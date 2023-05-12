Yayınlanma: 12.05.2023 - 18:58

Güncelleme: 12.05.2023 - 18:58

Uluslararası Hemşireler Günü, her yıl mayıs ayında kutlanıyor. Sağlık emekçisi olan hemşirelerin günü araştırılıyor. ''12 Mayıs Uluslarası Hemşireler Günü nedir? Uluslararası Hemşireler Günü ne zamandır kutlanıyor?'' soruları sıklıkla soruluyor. İşte ayrıntılar...

12 MAYIS ULUSLARARASI HEMŞİRELER GÜNÜ NEDİR?

Dünya Hemşireler Günü, hemşirelerin topluma yaptıkları katkıları onurlandırmak üzere her yıl dünya genelinde 12 Mayıs tarihinde (Florence Nightingale'ın doğum günü) kutlanan özel gündür. Bazı ülkelerde 6-12 Mayıs günlerini içeren hafta boyunca kutlanır.

ULUSLARARASI HEMŞİRELER GÜNÜ NE ZAMANDIR KUTLANIYOR?

ABD'de, Ulusal Hemşirelik Haftası ilk kez 11-16 Ekim 1954'te Florence Nightingale'in Kırım'a misyonunun 100. yıldönümü nedeniyle gerçekleşti. Başkan Nixon daha sonra 1974 yılında "Ulusal Hemşire Haftası" ilan etti. 1982 yılında Başkan Reagan, 6 Mayıs'ı resmi olarak Ulusal Hemşire Günü veya Ulusal RN Tanınma Günü olarak bilinen "Hemşireler İçin Ulusal Tanınma Günü" olarak resmen öneren bir karar imzaladı. 1990'da Amerikan Hemşireler Birliği (ANA), tatilini 6 Mayıs'tan 12 Mayıs'a kadar kutlayacak olan Ulusal Hemşirelik Haftası'na genişletti.





