Netflix, Scott Pilgrim'i animeye uyarlıyor

10 Ocak 2022 Pazartesi, 17:48

The Hollywood Reporter'ın haberine göre Netflix ve UCP, Bryan Lee O'Malley'in Scott Pilgrim çizgi roman serisinin bir anime uyarlaması için ortaklık kuruyor. Oni Press tarafından 2004 ve 2010 yılları arasında altı cilt olarak yayımlanan seri, sadece bağımsız çizgi romanların hiti olmakla kalmadı, aynı zamanda milyonlarca kopya satarak ana akıma giren bir yayıncılık fenomeni haline geldi.

Scott Pilgrim çizgi romanlarını yaratıcısı Bryan Lee O'Malley uyarlamanın yazarlığı ve baş yapımcıları arasında yer alırken, 2010 yapımı Scott Pilgrim vs. the World filmini yöneten Edgar Wright'ın uyarlamanın yönetici yapımcı olarak görev yapacağı bildiriliyor. Seriye yeşil ışık yakılırsa, animasyon eylül ayında yayınlanan Star Wars: Visions anime antolojisi için iki kısa film üreten animasyon stüdyosu Science Saru tarafından yapılacaktı. Bir düzeyde, grafik romanları anime formuna getirmek, Japon kültürünün çizgi romanları olan mangaların animeye uyarlanmasıyla benzerlik gösteriyor.

Kısmen aksiyon/fantazi kısmen de romantik komedi türünde sayılan Scott Pilgrim vs. the world, aylaklık ederek arkadaşlarıyla Sex Bob-omb adlı bir garaj grupuyla müzik yapmaya çalışan Pilgrim'in Ramona Flowers ile tanışmasından sonra hayatının nasıl altüst olduğunu konu alıyor. Çünkü Scott'ın Ramona ile beraber olması için önce 7 eski şeytani sevgilisiyle mücadele etmesi gerekmekte. Pilgrim rolünde Michael Cera, Flowers rolünde Mary Elizabeth Winstead olmak üzere filmde ayrıca Kieran Culkin, Chris Evans, Anna Kendrick, Brandon Routh, Jason Schwartzman, Aubrey Plaza ve Brie Larson ve birçok diğer isimden oluşan oyuncu kadrosu yer aldı.

Bu potansiyel anime uyarlaması, son zamanlardaki tek Scott Pilgrim hareketlenmesi de değil. 2021'de Ubisoft, uzun süredir kayıp olan kült hit video oyunu Scott Pilgrim vs. The World: The Game'i Nintendo Switch, PS4, Xbox One, PC, Google Stadia ve Amazon Luna gibi yeni platformlarda yayınlayarak geri getirdi.