Netflix, Scott Pilgrim'i animeye uyarlıyor
Edgar Wright tarafından uyarlanan hit çizgi roman serisi Scott Pilgrim, bu kez bir anime dizisi olarak ekrana geliyor. İlk olarak 2004 ve 2010 yılları arasında Oni Press tarafından yayınlanan seri, 2010 senesinde Edgar Wright tarafından sinemaya uyarlanmıştı. Şimdi ise Netflix ve UCP serinin anime uyarlaması için ortaklık kuruyor.
The Hollywood Reporter'ın haberine göre Netflix ve UCP, Bryan Lee O'Malley'in Scott Pilgrim çizgi roman serisinin bir anime uyarlaması için ortaklık kuruyor. Oni Press tarafından 2004 ve 2010 yılları arasında altı cilt olarak yayımlanan seri, sadece bağımsız çizgi romanların hiti olmakla kalmadı, aynı zamanda milyonlarca kopya satarak ana akıma giren bir yayıncılık fenomeni haline geldi.
Scott Pilgrim çizgi romanlarını yaratıcısı Bryan Lee O'Malley uyarlamanın yazarlığı ve baş yapımcıları arasında yer alırken, 2010 yapımı Scott Pilgrim vs. the World filmini yöneten Edgar Wright'ın uyarlamanın yönetici yapımcı olarak görev yapacağı bildiriliyor. Seriye yeşil ışık yakılırsa, animasyon eylül ayında yayınlanan Star Wars: Visions anime antolojisi için iki kısa film üreten animasyon stüdyosu Science Saru tarafından yapılacaktı. Bir düzeyde, grafik romanları anime formuna getirmek, Japon kültürünün çizgi romanları olan mangaların animeye uyarlanmasıyla benzerlik gösteriyor.
Kısmen aksiyon/fantazi kısmen de romantik komedi türünde sayılan Scott Pilgrim vs. the world, aylaklık ederek arkadaşlarıyla Sex Bob-omb adlı bir garaj grupuyla müzik yapmaya çalışan Pilgrim'in Ramona Flowers ile tanışmasından sonra hayatının nasıl altüst olduğunu konu alıyor. Çünkü Scott'ın Ramona ile beraber olması için önce 7 eski şeytani sevgilisiyle mücadele etmesi gerekmekte. Pilgrim rolünde Michael Cera, Flowers rolünde Mary Elizabeth Winstead olmak üzere filmde ayrıca Kieran Culkin, Chris Evans, Anna Kendrick, Brandon Routh, Jason Schwartzman, Aubrey Plaza ve Brie Larson ve birçok diğer isimden oluşan oyuncu kadrosu yer aldı.
Bu potansiyel anime uyarlaması, son zamanlardaki tek Scott Pilgrim hareketlenmesi de değil. 2021'de Ubisoft, uzun süredir kayıp olan kült hit video oyunu Scott Pilgrim vs. The World: The Game'i Nintendo Switch, PS4, Xbox One, PC, Google Stadia ve Amazon Luna gibi yeni platformlarda yayınlayarak geri getirdi.
Video Haberler
- Artık 1 kutusuna 116 TL ödenecek
- CHP'nin Cumhurbaşkanı adayını açıkladı
- Cumhur İttifakı'na kötü haber
- Bakan Özer öğrencilerin içinde azarladı
- Osmangazi Köprüsü'nü kapattılar
- '75 yaşındayım böyle hükümet görmedim!'
- Canlı yayında enflasyona tepki: 'Çok ürkütücü'
- 2022'ye 'merhaba' dediler
- 2021'de de değişmedi: Öldürülmek istemiyoruz!
- Dünyada 2021: Gazze, Taliban ve kritik zirveler...
En Çok Okunan Haberler
- CHP'li Özkoç'a 250 bin liralık dava
- Zamlı maaşlar için tarih belli oldu
- Erdoğan'a çok sert sözler
- Memur ve emekliye ek zamma ilişkin yeni gelişme
- Ekonomistlerden 'Mayıs' uyarısı
- Fatih Terim dönemi sona erdi!
- Üniversite öğrencisi kadının 7. kattan düştüğü iddiası
- Şentop'un HDP çıkışı Nebati'yi kızdıracak
- Yerkel'e 93 bin TL maaş ve Mercedes!
- AKP'de dikkat çeken düşüş