14 Ağustos'ta MasterChef'te takım oyununu kim kazandı? MasterChef'te eleme adayları kim oldu?
MasterChef 2024 sezonunda ikinci takım oyunu için yarışmacılar yeniden karşı karşıya geldi. Düelloların ardından gecenin sonunda iki isim daha eleme potasına girdi. Peki, MasterChef'te ikinci takım oyununu kim kazandı? 14 Ağustos'ta MasterChef'te eleme adayları kim oldu?
MasterChef 2024 sezonunda takım oyunları büyük bir heyecanla başladı. İkinci haftada kaptanlık oyununu kazanan Nevzat mavi takımın başında yer alırken kırmızı takımda ise kaptanlığı üstlenen isim Zeynep oldu. Pazartesi günü yayımlanan MasterChef bölümünde kaptanların belirlenmesinin ardından yarışmacılar da seçildi. Dün haftanın ilk takım oyunu geride kaldı. Ardından iki isim eleme potasına eklendi bugün ise düellolar gerçekleşecek. Peki, MasterChef'te ikinci takım oyununu kim kazandı? 14 Ağustos'ta MasterChef'te eleme adayları kim oldu? İşte ayrıntılar...
MASTERCHEF'TE KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
MasterChef'in yeni sezonunun ikinci kaptanlık oyunu 12 Ağustos tarihli yayında gerçekleştirildi. Yarışmacılar, en iyi katmeri yapmak için kıyasıya mücadele etti. Mavi takım kaptanı olarak Nevzat seçildi.
MASTERCHEF'TE MAVİ TAKIMDA KİMLER VAR?
Nevzat
Muratcan
Kaan
Eda
Onur
Nigar
Çağlar
Hakan
Çağlar
Kerem
MASTERCHEF'TE KIRMIZI TAKIMDA KİMLER VAR?
Zeynep
Semih
Ümmühan
Beyza
Ezgi
Beril
Deniz
Ayşe
Alper
Emre
MASTERCHEF'TE İLK TAKIM OYUNUNU KİM KAZANDI?
MasterChef'in 13 Ağustos Salı günü yayımlanan bölümünde takımlar, ülkenin dört bir yanından en iyi kebapları hazırlamak için kıyasıya rekabet etti. Gecenin sonunda kırmızı takım galip geldi.
Gecenin ardından mavi takım dokunulmazlık oyunu için bir kez daha önlüklerini giydi. En başarılı tabağı hazırlayarak dokunulmazlığı kazanan isim Eda oldu.
MASTERCHEF'TE HAFTANIN İLK ELEME ADAYLARI KİM OLDU?
MasterChef'in ikinci haftasında ilk eleme adayları olarak Kerem ve Kaan seçildi.
MASTERCHEF'TE İKİNCİ TAKIM OYUNUNU KİM KAZANDI?
Yarışmacılar haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu için 14 Ağutos'ta yeniden önlüklerini giydi. Düello olarak mücadele edilecek gecede şefler tarafından istenilen yemek mıhlama oldu. Gecenin sonunda en çok başarılı tabak çıkaran taraf ise mavi takım oldu.
Takım oyununu kaybeden kırmızı takım ise bireysel dokunulmazlık oyunu oynadı. Gecenin sonunda en başarılı tabağı hazırlayan isim ise Ezgi oldu.
DÜN ELEME ADAYLARI KİM OLDU?
MasterChef 2024'te 14 Ağustos'ta yayımlanna bölümde bireysel dokunulmazlığı kazanan Ezgi haftanın 3. eleme adayı olarak Deniz'i seçti. Yapılan oylamanın ardından ise en çok oy alarak haftanın 4. eleme adayı olarak belirlenen ismi Emre oldu.
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