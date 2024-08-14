14 Ağustos'ta MasterChef'te takım oyununu kim kazandı? MasterChef'te eleme adayları kim oldu?

Yayınlanma: 14.08.2024 - 21:13

Güncelleme: 15.08.2024 - 00:16

MasterChef 2024 sezonunda takım oyunları büyük bir heyecanla başladı. İkinci haftada kaptanlık oyununu kazanan Nevzat mavi takımın başında yer alırken kırmızı takımda ise kaptanlığı üstlenen isim Zeynep oldu. Pazartesi günü yayımlanan MasterChef bölümünde kaptanların belirlenmesinin ardından yarışmacılar da seçildi. Dün haftanın ilk takım oyunu geride kaldı. Ardından iki isim eleme potasına eklendi bugün ise düellolar gerçekleşecek. Peki, MasterChef'te ikinci takım oyununu kim kazandı? 14 Ağustos'ta MasterChef'te eleme adayları kim oldu? İşte ayrıntılar...

MASTERCHEF'TE KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef'in yeni sezonunun ikinci kaptanlık oyunu 12 Ağustos tarihli yayında gerçekleştirildi. Yarışmacılar, en iyi katmeri yapmak için kıyasıya mücadele etti. Mavi takım kaptanı olarak Nevzat seçildi.

MASTERCHEF'TE MAVİ TAKIMDA KİMLER VAR?

Nevzat

Muratcan

Kaan

Eda

Onur

Nigar

Çağlar

Hakan

Çağlar

Kerem

MASTERCHEF'TE KIRMIZI TAKIMDA KİMLER VAR?

Zeynep

Semih

Ümmühan

Beyza

Ezgi

Beril

Deniz

Ayşe

Alper

Emre

MASTERCHEF'TE İLK TAKIM OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef'in 13 Ağustos Salı günü yayımlanan bölümünde takımlar, ülkenin dört bir yanından en iyi kebapları hazırlamak için kıyasıya rekabet etti. Gecenin sonunda kırmızı takım galip geldi.

Gecenin ardından mavi takım dokunulmazlık oyunu için bir kez daha önlüklerini giydi. En başarılı tabağı hazırlayarak dokunulmazlığı kazanan isim Eda oldu.

MASTERCHEF'TE HAFTANIN İLK ELEME ADAYLARI KİM OLDU?

MasterChef'in ikinci haftasında ilk eleme adayları olarak Kerem ve Kaan seçildi.

MASTERCHEF'TE İKİNCİ TAKIM OYUNUNU KİM KAZANDI?

Yarışmacılar haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu için 14 Ağutos'ta yeniden önlüklerini giydi. Düello olarak mücadele edilecek gecede şefler tarafından istenilen yemek mıhlama oldu. Gecenin sonunda en çok başarılı tabak çıkaran taraf ise mavi takım oldu.

Takım oyununu kaybeden kırmızı takım ise bireysel dokunulmazlık oyunu oynadı. Gecenin sonunda en başarılı tabağı hazırlayan isim ise Ezgi oldu.

DÜN ELEME ADAYLARI KİM OLDU?

MasterChef 2024'te 14 Ağustos'ta yayımlanna bölümde bireysel dokunulmazlığı kazanan Ezgi haftanın 3. eleme adayı olarak Deniz'i seçti. Yapılan oylamanın ardından ise en çok oy alarak haftanın 4. eleme adayı olarak belirlenen ismi Emre oldu.