MasterChef'te elenen ilk isim belli oldu: 'Aşçı yalan söylemez'

MasterChef'in son bölümünde Serhat, Deniz, Beyza, Muratcan, Çağlar, Ayşe ve Nigar elenmemek için mücadele etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.08.2024 - 09:20
MasterChef'te elenen ilk isim belli oldu: 'Aşçı yalan söylemez'
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MasterChef Türkiye'nin dün akşam yayınlanan son bölümünde bu hafta elenen yarışmacı belli oldu. Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya'nın jüri koltuğunda oturduğu yarışmada, gecenin en başarılı yaratıcı tabağını Muratcan yaptı. Muratcan'dan sonra elenmekten kurtulan isimler Çağlar ve Nigar oldu.

Eleme potasında kalan Deniz, Serhat, Ayşe ve Beyza, bu turda Mehmet Şef'in imza tabağı olan 'içli lagos'u hazırladılar. Yarışmada son dörde kalan isimler arasında gecenin en iyi tabağını Beyza yaptı ve elenmekten kurtuldu. Ayşe, hazırladığı ikinci tabağıyla potadan çıktı. 

Sonuç olarak, MasterChef Türkiye'de hayallerine veda eden yarışmacı Serhat oldu. Serhat, elenme kararının ardından şu açıklamalarda bulundu:

"Aşçı yalan söylemez. Benim buradaki en büyük problemim mükemmelliyetçilik. Geldiğim günden beri herkese yardımcı olmaya çalışırken kendimi de unuttum. Adaptasyon sürecinde kendimi unuttum. Zaten içime sinmemişti. Ben öyle bir tabağı önünüze koymak istemiştim. Bundan sonra kesinlikle Türk mutfağı çalışacağım."


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