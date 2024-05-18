Inception hayranlarına... Aklınızı başınızdan alacak 10 film!

Tüm zamanların en etkili ve akıllara durgunluk veren bilimkurgu filmlerinden biri olan Matrix, o zamandan beri akıllardan çıkmayan, ikna edici bir konsept ortaya koydu. Kimliği belirsiz bir kaynaktan "gerçeği" vaat eden ipuçları ve oltalar alan Neo (Keanu Reeves), yapay zeka tarafından hazırlanmış bir kabus simülasyonunda yaşadığını keşfeder.