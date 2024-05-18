Inception hayranlarına... Aklınızı başınızdan alacak 10 film!
Final sahnesi ve olay örgüsü ile bazı filmler unutulmazlar arasında yer alır. Inception'ın bu filmlerden biri olduğu ise herkes tarafından kabul edilir. İşte Inception hayranlarını sevindirecek bir liste... Aklınızı başınızdan alacak 10 film!
Martin Scorcese imzalı Shutter Island, çoğu izleyiciyi şaşırtacak bir psikolojik gerilim. Bir akıl hastanesine ev sahipliği yapan uzak bir adaya çağrılan ABD'li Marshall Teddy Daniels (Leonardo DiCaprio), bir yandan bir hastanın kayboluşunu araştırırken bir yandan da kendisini deliliğine hapsetmekle tehdit eden şeytanlarla savaşmaya çalışmalıdır.
Christopher Nolan'ın Memento'su, nadir görülen, tedavisi mümkün olmayan kısa süreli hafıza kaybı hastalığından muzdarip Leonard (Guy Pearce), sınırlı ipuçlarını ve kendi vücudundaki dövmeleri kullanarak karısının katilini bulmaya çalışmasını anlatıyor.
Jordan Peele'in ilk yönetmenlik denemesi olan Get Out, kız arkadaşının ailesinin evinde bir hafta sonu kaçamağına davet edilen Chris (Daniel Kaluuya), onların aşırı misafirperverliğinden şüphelenmeye başlaması ve ardından yaşananları anlatıyor.
Tüm zamanların en etkili ve akıllara durgunluk veren bilimkurgu filmlerinden biri olan Matrix, o zamandan beri akıllardan çıkmayan, ikna edici bir konsept ortaya koydu. Kimliği belirsiz bir kaynaktan "gerçeği" vaat eden ipuçları ve oltalar alan Neo (Keanu Reeves), yapay zeka tarafından hazırlanmış bir kabus simülasyonunda yaşadığını keşfeder.
Christopher Priest'in romanından uyarlanan The Prestige, Edward Dönemi sihirbazlarına yeni bir bakış açısı getiren cesur bir dönem filmi. Daha önce ters giden bir ortaklık yüzünden araları açılan iki rakip sihirbaz, en büyük illüzyonu başarmak için yarışırlar: ışınlanma.
Source Code bir patlamanın kaynağını bulmak için çok gizli bir operasyonda en son askeri teknolojiyi kullanan helikopter pilotunun terör saldırısına uğrayan bir banliyö treninde ölen Sean Fentress'in zihnine girmeye zorlanmasını anlatıyor.
Korku sınırlarında gezinen ve hayranlarını anlam tartışmasına sürükleyen bir başka psikolojik gerilim filmi olan Donnie Darko, ailesinin evinde geçirdiği korkunç bir kazadan kıl payı kurtulan bir genci işliyor.
Donnie Darko (Jake Gyllenhaal), gece kabusları görmeye ve tavşan kostümlü bir adamın kendisine Stepford Wives banliyösünde kargaşa yaratmasını söylediği halüsinasyonlar görmeye başlar.
Eternal Sunshine of the Spotless Mind filminde, Joel (Jim Carrey) her zamanki işe gidip gelmek için bindiği trende, Clementine (Kate Winslet) ile tanışır.
Çift ilişkileri kötüye gittiğinde, neden birbirlerine ait olduklarını hatırlatan deneysel bir hafıza silme kliniğinden yardım isterler.
Chuck Palahniuk'un aynı adlı romanından uyarlanan Dövüş Kulübü, sorunlarını çözmenin en iyi yolunun bodrumlarda dövüşmek ve toplumun standartlarını reddetmek olduğuna karar veren genç ve kederli erkeklerin etrafında dönüyor.
Evan Treborn (Ashton Kutcher) yıllar sonra geçirdiği ilk bilinç kaybından etkilendikten sonra, çocukken geçirdiği bilinç kaybına bilinçli olarak yolculuk yapabildiğini ve geleceği değiştirebildiğini keşfeder.
Kelebek Etkisi zorlayıcı bir fikrin ötesinde, öngörülemez olaylar içeriyor.
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