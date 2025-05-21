14 yıl sonra gişenin zirvesine yerleşti!

Son Durak serisinin 14 yıl sonra gelen altıncı filmi Türkiye gişesinde zirveye yerleşti. ABD'de gösterimdeki ilk üç gününde 51 milyon dolar hasılata erişen film, vizyondaki ilk üç gününde 58 bin 599 seyirci tarafından izlenerek gişenin yeni lideri oldu.

2000'lerin klasikleşen "Son Durak" serisinin yeni filmi sürekli tekrar eden şiddet dolu bir kabusla uyanan üniversite öğrencisi Stefanie’nin hikâyesini ele alıyor.

Filmde Kaitlyn Santa Juana, Teo Briones, Richard Harmon, Owen Patrick Joyner, Rya Kihlstedt, Anna Lore, Brec Bassinger, Tony Todd gibi isimler yer alıyor.

Final Destination: Bloodlines filmi, IMDb üzerinden 7.1 puan elde etti. Serinin ilk filminin IMDb puanı ise 6.7 olarak belirlenmişti.