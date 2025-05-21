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Eleştirilerin odağı olmuştu: Gassal dizisinin 2. sezon tarihi belli oldu

Eleştirilerin odağı olmuştu: Gassal dizisinin 2. sezon tarihi belli oldu

21.05.2025 23:00:00
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Haber Merkezi
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Eleştirilerin odağı olmuştu: Gassal dizisinin 2. sezon tarihi belli oldu

Ahmet Kural'ın başrolde yer aldığı Gassal dizisinin 2. sezon tarihi belli oldu.

21 Aralık 2024'te ilk sezonu yayımlanan Gassal dizisinin 2. sezon tarihi belli oldu. Ahmet Kural'ın başrolünde yer aldığı, Hande Soral'ın kadroya dahil olduğu dizinin 2. sezonu 24 Mayıs'ta yayımlanacak. 

Erdal Cindoruk, Sibel Aytan, Muharrem Türkseven, Ezgi Özyürekoğlu, Serkan Ercan, Ferhan Vural, Mertcan Ertürk, Teoman Akı, Mesut Akusta, Şahin Kendirci, Ebru Cündübeyoğlu ve Yağız Ata Dincer gibi isimler dizinin kadrosunda yer alıyor. 

GASSAL DİZİSİNİN KONUSU...

Hayatını gassallık yaparak kazanan Baki bir gün ölümle burun buruna gelmesinin ardından yalnızlığıyla yüzleşir ve ölünce kendisini yıkayacak olan o insanı aramaya başlar. Bu arayış sırasında tanıştığı Kerime'nin onunla evlenmek istememesi ise hayatını tamamıyla değiştirecektir.


İlgili Konular: #Ahmet Kural #Tabii #gassal

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