'Arka Sokaklar'ın Rıza Baba'sı Zafer Ergin diziye veda edecek' iddiası

05 Kasım 2021 Cuma, 09:44

Yıllardır cuma akşamlarının en çok izlenen dizilerinden biri olan Arka Sokaklar’da sular durulmuyor. Dizi, son olarak maaş krizi ile gündeme gelmiş; set ekibine ücretlerin ödenmesinin ardından ise kriz sona ermişti.

Medyaradar'da yer alan habere göre; şimdi de Arka Sokaklar dizisinde canlandırdığı Rıza Baba karakteriyle boy gösteren Zafer Ergin’in yapımdan ayrılacağı öne sürüldü.

Tam 12 senedir dizide rol alan tecrübe oyuncunun ayrılması gündeme taşınınca dizi izleyenleri iddiaya tepki gösterdi.

ARKA SOKAKLAR'DA YAPRAK DÖKÜMÜ

İzlenme rekorları kıran ve 12 senedir yayında olan Arka Sokaklar dizisinde bu sezon birden fazla ayrılık gerçekleşti. Dizinin 595. bölümünden beri afişte yer almayan Alp Korkmaz diziye veda etmişti.

Dizide Zeliş (Zeliha Çoban) ve Tekin (Onur Bay) geçtiğimiz sezon dizinden ayrılmıştı. Bu kez de dizinin baş rollerinden Rıza Baba'nın (Zafer Ergin) diziye veda ettiği iddia edildi.

'ZAFER ERGİN DİZİNDEN AYRILACAK' İDDİASI

Rıza Baba rolüne hayat veren Zafer Ergin'in Arka Sokaklar dizisinden maddi nedenlerle ayrılma kararı aldığı iddia edildi. Zafer Ergin'in, yapılacak olan bir operasyonda yaralı olarak hastaneye kaldırılacağı ama hayat mücadelesi veremeyecek kadar yorgun olacağı ve diziden ayrılacağı öne sürüldü.

Söz konusu iddiaya ilişkin henüz Ergin'den veya yapım ekibinden bir açıklama gelmedi.