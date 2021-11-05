'Arka Sokaklar'ın Rıza Baba'sı Zafer Ergin diziye veda edecek' iddiası
Kanal D’de yayınlanan ve Türk televizyonlarının en uzun soluklu dizilerinden biri olan Arka Sokaklar son aylarda peş peşe yaşanan ayrılıklarla gündemden düşmüyor. Son olarak 12 yıldır Arka Sokaklar’ın Rıza Baba’sı olarak hayranlarının karşısına çıkan Zafer Ergin’in diziden ayrılacağı öne sürüldü.
Yıllardır cuma akşamlarının en çok izlenen dizilerinden biri olan Arka Sokaklar’da sular durulmuyor. Dizi, son olarak maaş krizi ile gündeme gelmiş; set ekibine ücretlerin ödenmesinin ardından ise kriz sona ermişti.
Medyaradar'da yer alan habere göre; şimdi de Arka Sokaklar dizisinde canlandırdığı Rıza Baba karakteriyle boy gösteren Zafer Ergin’in yapımdan ayrılacağı öne sürüldü.
Tam 12 senedir dizide rol alan tecrübe oyuncunun ayrılması gündeme taşınınca dizi izleyenleri iddiaya tepki gösterdi.
ARKA SOKAKLAR'DA YAPRAK DÖKÜMÜ
İzlenme rekorları kıran ve 12 senedir yayında olan Arka Sokaklar dizisinde bu sezon birden fazla ayrılık gerçekleşti. Dizinin 595. bölümünden beri afişte yer almayan Alp Korkmaz diziye veda etmişti.
Dizide Zeliş (Zeliha Çoban) ve Tekin (Onur Bay) geçtiğimiz sezon dizinden ayrılmıştı. Bu kez de dizinin baş rollerinden Rıza Baba'nın (Zafer Ergin) diziye veda ettiği iddia edildi.
'ZAFER ERGİN DİZİNDEN AYRILACAK' İDDİASI
Rıza Baba rolüne hayat veren Zafer Ergin'in Arka Sokaklar dizisinden maddi nedenlerle ayrılma kararı aldığı iddia edildi. Zafer Ergin'in, yapılacak olan bir operasyonda yaralı olarak hastaneye kaldırılacağı ama hayat mücadelesi veremeyecek kadar yorgun olacağı ve diziden ayrılacağı öne sürüldü.
Söz konusu iddiaya ilişkin henüz Ergin'den veya yapım ekibinden bir açıklama gelmedi.
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