Survivor'da araba ödülünü kim kazandı? 15 Haziran 2022 Survivor All Star'da neler yaşandı? Acun Ilıcalı yeni eleme sistemini açıkladı

16 Haziran 2022 Perşembe, 10:17

15 Haziran 2022'de Survivor'da heyecanlı bir gece yaşandı. Survivor All Star 2022'ye Atakan'ın veda etmesinin ardından bireysel oyunlara geçildi.

Finale sayılı günler kala yarışmacılar bireysel yarışmalara başladı. Yarışmacılar ilk bireysel oyununu dün gece oynadı. Yarışmacılar otomobil ödülü için bireysel mücadele etti. Kıran kıran geçen mücadelede son dörde Adem, Hikmet, Batuhan ve Nisa kaldı.

15 HAZİRAN SURVİVOR ALL STAR'DA ARABA ÖDÜLÜ KİMİN OLDU?



Araba oyununda finale Nisa ve Batuhan yükseldi. İkili arasın da oynan oyunda kazana taraf Batuhan oldu. Nisa oyun sırasında talihsiz bir sakatlık yaşadı.

Survivor All Star 2022'de araba ödülünün sahibi Batuhan oldu.

SURVİVOR ALL STAR 2022'DE YENİ ELEME SİSTEMİ NASIL?

Ödül oyunu sonrası 15 Haziran Survivor All Star konseyinde büyük SMS oylaması yapıldı. Survivor 2022'de finale kadar olan elemeler 15 Haziran günü yapılan büyük oylama sonucuna göre gerçekleştirilecek.

Acun Ilıcalı yeni sistemi şöyle açıkladı: Çeyrek final sonrası sekiz yarışmacı ilk elemeye gidecek. İlk gün birinci aday, ikinci gün ikinci aday üçüncü gün üçüncü aday çıkacak.

Adayları o günün birincisi belirleyecek. Ancak performansın yarışmacılara finale doğru bir yol açmasını istemiştiniz. Öyle de olacak. Üç aday çıktıktan sonra eleme döneminin performans birincisi dördüncü adayı söyleyecek. Her gün kazanan bir puan alacak, finalist başka bir puan alacak. Yarı final oynayan ikili de başka puan alacak. Puanlama şöyle olacak:

Her günün birincisi beşer puan alacak, finalist üçer, yarı finalde elenenler birer puan alacak.

Bu puanlarla performans birincisi olacaksınız. Toplam puanınız birinciyse ve adaysanız adaylıktan kurtulacaksınız. İlk iki elemede 4 aday, 6'ya düştüğünüzde aday sayısı 3'e düşecek. Eşleşme ise zamana karşı yarışan ve en iyi performans yapanlar bir turu oynamadan geçecek."