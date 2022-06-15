Survivor'da şaşırtan veda! 14 Haziran Survivor All Star'da elenen isim kim oldu? Acun Ilıcalı açıkladı...
14 Haziran 2022'de Survivor'da heyecanlı bir gece yaşandı. Survivor'a veda eden isim belli oldu. 4 eleme adayının olduğu potada en düşük SMS'i alan kişi adaya veda etti. Survivor'a kimin veda ettiğini Acun Ilıcalı açıkladı.
TV 8'de ekrana gelen Survivor All Star 2022'de dün akşam eleme heyecanı yaşandı. 14 Haziran Survivor All Star'da elenen isim kim oldu?
Bu hafta 3 dokunulmazlık oyununun ikisini kırmızı takım, birini mavi takım kazandı. Ünlüler takımının eleme adayı Hikmet oldu. Gönüllüler takımının eleme adayı ise Nisa, Atakan, Ogeday oldu.
SURVİVOR'DA KİM ELENDİ?
Survivor All Star 2022'ye veda eden kişi Acun Ilıcalı tarafından açıklandı. Nisa, Atakan, Hikmet ve Ogeday'ın eleme adayı olduğu potada en düşük SMS sayısına sahip olan kişi adaya veda etti.
Adaya veda eden kişi mavi takımdan Atakan oldu.
Atakan'ın vedasında duygusal anlar yaşandı. Atakan Survivor'a veda ederken şu konuşmayı yaptı:
"Buradan oğluma seslenmek istiyorum. Baban yarışmayı tamamladı.. Hazır olarak gelemedim buraya Gelmeden önce de arkadaşlarımla vedalaştık her an her şey olabiliyor. Burada yarışmak çok güzeldi, 8 yarışmacıya da başarılar dilerim. Benim hikayem burada bitti, güzel bir hayat beni bekliyor."
Yarışmacılar artık bireysel olarak oyuna devam edecek.
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