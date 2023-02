16 yıl hapis cezası alan Harvey Weinstein kimdir? Harvey Weinstein neden hapis cezası aldı?

Yayınlanma: 24 Şubat 2023 - 17:22

ABD mahkemesinde, karar kapsamında, 70 yaşındaki Weinstein'e Şubat 2020’de New York’ta verilen 23 yıl hapis cezasına ek olarak 16 yıl daha ceza verildi. Harvey Weinstein'in yaşamı ve hapis cezası almasının sebebi araştırılıyor. İşte ayrıntılar...

HARVEY WEİNSTEİN KİMDİR?

Harvey Weinstein, 19 Mart 1952'de ABD'nin New York şehrinde doğdu. 1979 yılında kardeşi Bob Weinstein ile birlikte Miramax şirketini kurdu. 2005 yılından beri kardeşi Bob Weinstein ile Weinstein Company'nin başkanlığını yaptı. Ekim 2017 yılında Weinstein'a yönelik cinsel istismar iddialarının ardından, şirketinden ve Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi'nden kovuldu. 31 Ekim'e kadar 80'den fazla kadın Weinstein aleyhinde iddialarda bulundu. İddialar, #MeToo sosyal medya kampanyasını ve günümüzde "Weinstein etkisi" olarak adlandırılan dünyadaki güçlü erkeklere yönelik birçok benzer cinsel istismar iddiasını ve işten çıkarılmasını tetikledi. 25 Mayıs 2018 yılında New York'ta tutuklandı, tecavüz ve diğer suçlarla suçlandı. Şubat 2020'de beş suçtan ikisinden suçlu bulundu ve 23 sene hapis cezasına çarptırıldı. Cezasını Wende Cezaevi'nde çekmekte olan Weinstein'e, 23 yıl hapis cezasına ek 16 yıl daha hapis cezası getirildi.

HARVEY WEİNSTEİN NEDEN HAPİS CEZASI ALDI?

ABD'de mahkeme, 19 Aralık’ta mahkeme jürisi tarafından kimliği gizlenen ve "Jane Doe 1" takma adı verilen bir kadın oyuncuya tecavüz ve cinsel saldırıdan suçlu bulunan Weinstein'e ilişkin kararını açıkladı. Karar kapsamında, 70 yaşındaki Weinstein'e Şubat 2020’de New York’ta verilen 23 yıl hapis cezasına ek olarak 16 yıl daha ceza verildi.

"Jane Doe 1" takma adlı kadın oyuncu mahkemede, "O geceye kadar çok mutlu ve kendine güvenen bir kadındım. Sanık bana acımasızca saldırdıktan sonra her şey değişti. Verilen zararı telafi edecek kadar uzun bir hapis cezası yok" diye konuştu.

Kurbanı tanımadığını söyleyen Weinstein ise suçlamaları reddetti.

Karardan önce, "Lütfen beni ömür boyu hapis cezasına çarptırmayın. Bunu hak etmiyorum." şeklinde konuşan Weinstein, masum olduğunu savundu ve "tuzağın" kurbanı olduğunu iddia etti.

ÖZEL YAŞAMI

Harvey Weinstein, 1987'de Eve Chilton Weinstein'le evlendi ve çiftin bu evlilikten iki çocuğu oldu. Çift, 2004'te ayrıldı. İkinci evliliğini Moda Tasarımcısı Georgina Chapman'la yaptı. İki çocuğu olan çift, 2021'de boşandı.

FİLMOGRAFİSİ

Yapımcılığını yaptığı filmler

1981 - The Burning

1982 - The Secret Policeman's Other Ball

1985 - Deep End Belgesel

1986 - Playing for Keeps

1988 - Light Years a.k.a. Gandahar (English Version)

1995 - Restoration

1998 - Shakespeare in Love

2000 - Malèna

2002 - Gangs of New York

2003 - Master and Commander: The Far Side of the World

2009 - Nine

2011 - My Week with Marilyn

2017 - Tulip Fever

2017 - The Current War

Yönetmenliğini yaptığı filmler

1986 - Playing for Keeps

1987 - The Gnomes' Great Adventure