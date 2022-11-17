17 Kasım hangi burç? 17 Kasım'da hangi ünlüler doğdu?
Burçlar ve astroloji ile ilgilenenler 17 Kasım'da doğanların hangi burç olduğunu merak ediyor. 17 Kasım'da doğan biri hangi burç olur? 17 Kasım'da hangi ünülüler doğdu?
Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 10 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.
* Ateş grubuna giren burçlar sırasıyla; Koç (Öncü), Aslan (Sabit) ve Yay (Değişken)
* Toprak grubuna giren burçlar sırasıyla; Oğlak (Öncü), Boğa (Sabit) ve Başak (Değişken)
* Su grubuna giren burçlar sırasıyla; Yengeç (Öncü), Akrep (Sabit) ve Balık (Değişken)
* Hava grubuna giren burçlar sırasıyla; Terazi (Öncü), Kova (Sabit) ve İkizler (Değişken)
Peki, 17 Kasım hangi burç oluyor? 17 Kasım'da doğan kişi hangi burç olur? 17 Kasım'da hangi ünlüler doğdu? 17 Kasım'da doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?
17 KASIM HANGİ BURÇ OLUYOR?
17 Kasım'da doğan biri Akrep burcu oluyor.
17 KASIM'DA HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?
Bugün doğan Türk Ünlüler şöyle:
1939 Aşık Mahsuni
Bugün doğan yabancu ünlüler:
1503 - Agnolo Bronzino
1755 - XVIII. Louis
1920 - Camillo Felgen
1922 - Stanley Cohen
1925 - Rock Hudson
1927 - Fenella Fielding
1928 - Rance Howard
1937 - Peter Cook
1938 - Gordon Lightfoot
1942 - Martin Scorsese
1943 - Lauren Hutton
1944 - Danny DeVito
1953 - Nada Malanim
1955 - Yolanda Denise King
1955 - Edi Fitzroy
1958 - Mary Elizabeth Mastrantonio
1963 - Dylan Walsh
1964 - Susan Rice
1966 - Jeff Buckley
1966 - Sophie Marceau
1971 - David Ramsey
1972 - Leonard Roberts, Amerikalı oyuncu
1973 - Bernd Schneider
1974 - Leslie Bibb
1978 - Tom Ellis
1978 - Rachel McAdams
1981 - Sarah Harding
1983 - Viva Bianca
1983 - Yannis Burusis
1983 - Harry Lloyd
1984 - Park Han-byul
17 KASIM'DA HANGİ ÜNLÜLER HAYATINI KAYBETTİ?
375 - I. Valentinianus
1796 - II. Katerina
1808 - IV. Mustafa
1971 - Gladys Cooper
1973 - Mirra Alfassa
1982 - Suat Taşer
1984 - Ercüment Behzat Lav
1993 - Günay Sağun
2000 - Louis Néel
2006 - Ruth Brown
2006 - Ferenc Puská
2013 - Doris Lessing
2014 - Ilija Pantelic
2018 - Alyque Padamsee
2018 - Metin Türel
2019 - Yıldız Kenter
2019 - Gustav Peichl
2019 - Tuka Rocha
2020 - Kay Morley
2020 - Roman Viktyuk
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