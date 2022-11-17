17 Kasım hangi burç? 17 Kasım'da hangi ünlüler doğdu?

17 Kasım 2022 Perşembe, 13:12

Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 10 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.

* Ateş grubuna giren burçlar sırasıyla; Koç (Öncü), Aslan (Sabit) ve Yay (Değişken)

* Toprak grubuna giren burçlar sırasıyla; Oğlak (Öncü), Boğa (Sabit) ve Başak (Değişken)

* Su grubuna giren burçlar sırasıyla; Yengeç (Öncü), Akrep (Sabit) ve Balık (Değişken)

* Hava grubuna giren burçlar sırasıyla; Terazi (Öncü), Kova (Sabit) ve İkizler (Değişken)

Peki, 17 Kasım hangi burç oluyor? 17 Kasım'da doğan kişi hangi burç olur? 17 Kasım'da hangi ünlüler doğdu? 17 Kasım'da doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?

17 KASIM HANGİ BURÇ OLUYOR?

17 Kasım'da doğan biri Akrep burcu oluyor.

17 KASIM'DA HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?

Bugün doğan Türk Ünlüler şöyle:

1939 Aşık Mahsuni

Bugün doğan yabancu ünlüler:

1503 - Agnolo Bronzino

1755 - XVIII. Louis

1920 - Camillo Felgen

1922 - Stanley Cohen

1925 - Rock Hudson

1927 - Fenella Fielding

1928 - Rance Howard

1937 - Peter Cook

1938 - Gordon Lightfoot

1942 - Martin Scorsese

1943 - Lauren Hutton

1944 - Danny DeVito

1953 - Nada Malanim

1955 - Yolanda Denise King

1955 - Edi Fitzroy

1958 - Mary Elizabeth Mastrantonio

1963 - Dylan Walsh

1964 - Susan Rice

1966 - Jeff Buckley

1966 - Sophie Marceau

1971 - David Ramsey

1972 - Leonard Roberts, Amerikalı oyuncu

1973 - Bernd Schneider

1974 - Leslie Bibb

1978 - Tom Ellis

1978 - Rachel McAdams

1981 - Sarah Harding

1983 - Viva Bianca

1983 - Yannis Burusis

1983 - Harry Lloyd

1984 - Park Han-byul

17 KASIM'DA HANGİ ÜNLÜLER HAYATINI KAYBETTİ?

375 - I. Valentinianus

1796 - II. Katerina

1808 - IV. Mustafa

1971 - Gladys Cooper

1973 - Mirra Alfassa

1982 - Suat Taşer

1984 - Ercüment Behzat Lav

1993 - Günay Sağun

2000 - Louis Néel

2006 - Ruth Brown

2006 - Ferenc Puská

2013 - Doris Lessing

2014 - Ilija Pantelic

2018 - Alyque Padamsee

2018 - Metin Türel

2019 - Yıldız Kenter

2019 - Gustav Peichl

2019 - Tuka Rocha

2020 - Kay Morley

2020 - Roman Viktyuk