18 Kasım hangi burç? 18 Kasım'da hangi ünlüler doğdu?

18 Kasım 2022 Cuma, 13:22

Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 10 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.

Ateş grubuna giren burçlar sırasıyla; Koç (Öncü), Aslan (Sabit) ve Yay (Değişken)

Toprak grubuna giren burçlar sırasıyla; Oğlak (Öncü), Boğa (Sabit) ve Başak (Değişken)

Su grubuna giren burçlar sırasıyla; Yengeç (Öncü), Akrep (Sabit) ve Balık (Değişken)

Hava grubuna giren burçlar sırasıyla; Terazi (Öncü), Kova (Sabit) ve İkizler (Değişken)

Peki, 18 Kasım hangi burç oluyor? 18 Kasım'da doğan kişi hangi burç olur? 87 Kasım'da hangi ünlüler doğdu? 18 Kasım'da doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?

18 KASIM HANGİ BURÇ OLUYOR?

18 Kasım'da doğan biri Akrep burcu oluyor.

Bugün doğan Türk Ünlüler şöyle:

1887 - Hasan Basri Çantay

1906 - Sait Faik Abasıyanık

1918 - İlhan Berk

1943 - Zühtü Bayar

1955 - Altan Erkekli

1957 - Ali Nesin

1960 - Yeşim Ustaoğlu

1965 - Bülent Serttaş

1971 - Özlem Tekin

1974 - Dilek İmamoğlu

1975 - Şule Zeybek

1978 - Ebru Özkan

Bugün doğan yabancı ünlüler:

1882 - Jacques Maritain

1897 - Patrick Blackett

1906 - Sir Alec Issigonis

1923 - Alan Shepard

1939 - Amanda Lear

1939 - Brenda Vaccaro

1941 - David Hemmings

1942 - Linda Evans

1947 - Jameson Parker

1951 - Justin Raimondo

1952 - Delroy Lindo

1953 - Alan Moore

1960 - Elizabeth Perkins

1963 - Marilyne Canto

1963 - Kirk Hammett

1968 - Owen Wilson

1970 - Mike Epps

1974 - Chloë Sevigny

1983 - Michael Dawson

1984 - Johnny Christ

1987 - Jake Abel

1992 - Nathan Kress