18 Kasım hangi burç? 18 Kasım'da hangi ünlüler doğdu?
Burçlar ve astroloji ile ilgilenenler 18 Kasım'da doğanların hangi burç olduğunu merak ediyor. 18 Kasım'da doğan biri hangi burç olur? 18 Kasım'da hangi ünülüler doğdu?
Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 10 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.
Ateş grubuna giren burçlar sırasıyla; Koç (Öncü), Aslan (Sabit) ve Yay (Değişken)
Toprak grubuna giren burçlar sırasıyla; Oğlak (Öncü), Boğa (Sabit) ve Başak (Değişken)
Su grubuna giren burçlar sırasıyla; Yengeç (Öncü), Akrep (Sabit) ve Balık (Değişken)
Hava grubuna giren burçlar sırasıyla; Terazi (Öncü), Kova (Sabit) ve İkizler (Değişken)
Peki, 18 Kasım hangi burç oluyor? 18 Kasım'da doğan kişi hangi burç olur? 87 Kasım'da hangi ünlüler doğdu? 18 Kasım'da doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?
18 KASIM HANGİ BURÇ OLUYOR?
18 Kasım'da doğan biri Akrep burcu oluyor.
Bugün doğan Türk Ünlüler şöyle:
1887 - Hasan Basri Çantay
1906 - Sait Faik Abasıyanık
1918 - İlhan Berk
1943 - Zühtü Bayar
1955 - Altan Erkekli
1957 - Ali Nesin
1960 - Yeşim Ustaoğlu
1965 - Bülent Serttaş
1971 - Özlem Tekin
1974 - Dilek İmamoğlu
1975 - Şule Zeybek
1978 - Ebru Özkan
Bugün doğan yabancı ünlüler:
1882 - Jacques Maritain
1897 - Patrick Blackett
1906 - Sir Alec Issigonis
1923 - Alan Shepard
1939 - Amanda Lear
1939 - Brenda Vaccaro
1941 - David Hemmings
1942 - Linda Evans
1947 - Jameson Parker
1951 - Justin Raimondo
1952 - Delroy Lindo
1953 - Alan Moore
1960 - Elizabeth Perkins
1963 - Marilyne Canto
1963 - Kirk Hammett
1968 - Owen Wilson
1970 - Mike Epps
1974 - Chloë Sevigny
1983 - Michael Dawson
1984 - Johnny Christ
1987 - Jake Abel
1992 - Nathan Kress
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